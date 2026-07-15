VISEO collabore avec Rockwell Automation pour intégrer l’exécution industrielle en temps réel

VISEO annonce une collaboration avec Rockwell Automation autour de la plateforme Cloud MES Plex. En combinant l'expertise SAP et Supply Chain de VISEO avec les capacités d'exécution industrielle de Plex, les deux entreprises entendent aider les industriels à mieux connecter leurs opérations de production à leurs systèmes de gestion, afin d'améliorer la qualité, la traçabilité et la performance opérationnelle.



Face aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement, à la volatilité des coûts et aux exigences croissantes en matière de qualité et de traçabilité, les industriels cherchent à renforcer leur maîtrise de l'exécution opérationnelle. Selon le dernier rapport sur l’état de la fabrication intelligente (State of Smart Manufacturing Report) de Rockwell Automation, 81 % des industriels estiment que les défis auxquels ils font face accélèrent leurs projets de transformation numérique, tandis que 69 % des entreprises encore non équipées prévoient d'investir dans les douze prochains mois dans des technologies de fabrication intelligente.



Pourtant, alors que les usines collectent une quantité de données sans précédent, moins de la moitié d'entre elles (44 %) sont réellement exploitées pour soutenir la prise de décision et améliorer la performance opérationnelle.



Réconcilier la planification et l'exécution



Les industriels disposent aujourd'hui d'outils performants pour piloter leurs finances, leurs achats ou leur Supply Chain. En revanche, l'exécution terrain reste souvent déconnectée des systèmes de gestion, limitant la visibilité en temps réel sur la production et la capacité d'ajustement des opérations.



En associant l'expertise SAP S/4HANA et Supply Chain de VISEO à la plateforme Cloud MES Plex de Rockwell Automation, cette collaboration vise à assurer une continuité numérique entre les décisions de planification et leur exécution dans les ateliers.



Les industriels bénéficient ainsi d'une meilleure synchronisation entre leurs opérations de production et leurs processus de gestion, favorisant :



une meilleure visibilité en temps réel sur les opérations de production ;



une amélioration de la qualité et de la traçabilité ;



un suivi renforcé de la performance industrielle (TRS / OEE) ;



une meilleure synchronisation entre les systèmes ERP et les opérations de production ;



une continuité accrue entre planification, exécution et gestion.



La donnée industrielle au cœur de la compétitivité



Alors que la qualité constitue désormais la première priorité recherchée par les industriels dans leurs projets de fabrication intelligente, devant la réduction des coûts et l'amélioration de la performance opérationnelle, la valorisation des données de production devient un enjeu stratégique.



L'essor de l'intelligence artificielle, du Cloud et des architectures SaaS renforce encore cette nécessité. Ces technologies ne créent de valeur que si elles s'appuient sur des données fiables, contextualisées et disponibles en temps réel.



Dans ce contexte, le MES s'impose comme un maillon essentiel entre les systèmes d'information et les opérations de production.



VISEO renforce son positionnement sur la convergence IT/OT



Avec cette collaboration, VISEO consolide son positionnement sur les projets de convergence entre technologies de l'information et technologies opérationnelles.



Devenir un revendeur agréé Plex s'inscrit dans la stratégie de VISEO visant à accompagner les industriels dans la connexion de leurs systèmes ERP, de leurs opérations de production et de leur Supply Chain, afin de mieux valoriser leurs données et renforcer le pilotage en temps réel de leurs opérations industrielles.



L'entreprise accompagne les industriels dans la conception de leurs architectures cibles, l'intégration des solutions ERP et MES, l'alignement des processus métier ainsi que la conduite du changement afin d'accélérer l'adoption et le retour sur investissement des projets de transformation industrielle.



Samutra EM, Industry Director chez VISEO, déclare : « Les industriels n'ont plus un problème de collecte de données. Ils ont un problème d'exploitation de ces données. Alors que moins de la moitié des informations générées dans les usines sont réellement utilisées, l'enjeu n'est plus seulement de digitaliser les processus mais de relier enfin la planification, l'exécution et les processus métier. En associant l'écosystème SAP à la plateforme Plex de Rockwell Automation, nous aidons les industriels à transformer leurs données de production en décisions opérationnelles et en leviers de compétitivité.»



Antoine Pris, Director Enterprise Software Sales Executive chez Rockwell Automation, conclut : « La collaboration avec VISEO nous permet d’accélérer notre développement en Europe, et particulièrement en France, tout en nous appuyant sur leurs équipes projets, reconnues pour leurs capacités d’exécution et leur expertise auprès de clients industriels dans la mise en œuvre de programmes complexes. »