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Nouveau convertisseur CAO pour le Digital Thread : la qualité des données, fondement de la continuité numérique


Rédigé par Communiqué de Coretechnologie le 22 Juillet 2026

Afin d’assurer une continuité sans rupture entre la conception, la simulation, la fabrication, la gestion des matériaux et le service après-vente tout au long du cycle de vie du produit, CoreTechnologie présente son nouveau convertisseur CAO 3D_Feature. Cette nouvelle solution préserve l’intelligence des modèles CAO et constitue la base d’un Digital Thread fiable ainsi que des applications de Digital Twin.



CoreTechnologie (CT), éditeur de logiciels franco-allemand et pionnier de l'interopérabilité CAO, élargit sa gamme de solutions avec 3D_Feature, un nouveau convertisseur CAO conçu pour répondre aux exigences croissantes en matière de migration et d'interopérabilité des données produit. En faisant de 3D_Feature un produit autonome, CoreTechnologie peut désormais répondre plus rapidement et avec davantage de flexibilité aux demandes spécifiques de ses clients ainsi qu'aux nouvelles versions et mises à jour des principaux systèmes de CAO. Le logiciel convertit les modèles natifs tout en préservant l'arbre d'historique de conception, les features, les paramètres et les esquisses, permettant ainsi de poursuivre la conception et les modifications dans le système CAO cible comme si les modèles y avaient été créés à l'origine.

La continuité des données produit

Avec 3D_Feature, CoreTechnologie automatise la conversion, la validation et la réparation de données CAO complexes. La géométrie, la structure produit, les métadonnées ainsi que l’historique de conception, les features et leurs paramètres sont transférés de manière fiable vers d’autres systèmes CAO et vers les processus en aval. Le simple échange de fichiers devient ainsi un processus maîtrisé garantissant la continuité des données produit.

Cette approche constitue la base d’un Digital Thread fiable reliant les données produit tout au long de leur cycle de vie, depuis la conception et la simulation jusqu’à la fabrication, au contrôle qualité, au service, au jumeau numérique et à l’archivage. L’objectif est d’assurer un flux de données continu, cohérent et entièrement traçable, indépendamment du système CAO dans lequel les informations ont été créées.

Dans la pratique industrielle, cette continuité reste un défi majeur. Les données produit proviennent souvent de différents systèmes CAO, formats, versions et niveaux de qualité. À cela s’ajoutent les données fournisseurs, les systèmes historiques, les formats d’échange neutres ainsi que des exigences croissantes concernant les PMI, les métadonnées, la qualité géométrique et l’automatisation.

La qualité des données au cœur du Digital Thread

Un Digital Thread performant ne repose pas uniquement sur un système PLM, une plateforme cloud ou un jumeau numérique. Il commence par la qualité, la cohérence et la réutilisabilité des données CAO.

Dans les environnements de développement internationaux, 3D_Feature garantit une interopérabilité native entre CATIA, NX, Creo et SOLIDWORKS. Le logiciel assure le transfert fiable des modèles avec leur géométrie, leur historique de conception, leurs features, leurs paramètres et leurs métadonnées, éliminant les reprises manuelles, les pertes d’informations et les retards de développement.

Grâce à cette nouvelle technologie, CoreTechnologie propose une conversion native haute performance entre les quatre principaux systèmes CAO, créant ainsi une base fiable pour une continuité numérique durable et des processus de développement entièrement intégrés.
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