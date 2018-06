smartcockpit lance sa version 3.7 avec des améliorations dans les capacités de gestion des risques

smartcockpit, solution de gouvernance digitale, continue d’évoluer et propose des nouveautés pour une utilisation encore plus efficace.



Informations structurées ou non, de types et de formes variées…. elles encombrent l’esprit et rendent difficile l’identification de celles qui sont véritablement cruciales d’un point de vue managérial. D'une manière claire et innovante, smartcockpit fournit une plateforme complète permettant aux responsables de visualiser différents flux d'information (performance, risques, conformité, audit…) en se concentrant sur les aspects critiques et sur les décisions à prendre, de les suivre et puis de mesurer leur impact.



Cette nouvelle version vise tout particulièrement à améliorer les capacités de gestion de risques :



• Gestion des risques : Possibilité de créer des sous-contrôles liés à des contrôles et des contrôles qui sont validés en fonction de sous indicateurs. Ce dernier point est particulièrement intéressant lorsque des contrôles nécessitent de "compter" des événements/éléments

• Gestion des tâches et notifications : Une première mouture pour créer et gérer des tâches smartcockpit comme le calcul d'indicateurs, les notifications et plus encore.

• Gestion des filtres : Nouveau mechanisme de gestion des filtres qui permet plus de fonctionnalités et des performances améliorées

• Personalisation : Personalisation des types observations pour répondre à vos besoins particuliers

• Gestion des partages : Partage d'un indicateur et de sa hiérarchie

• Améliorations interface API : Modification des définitions de smartitem, valeurs et objectifs via l'API améliorée Toujours dans une démarche d’amélioration continue et de proposition adaptée aux besoins-métiers, cette nouvelle version vise tout particulièrement à améliorer les options de personnalisation de cockpits :

- Types d’indicateurs personnalisés : possibilité de créer des indicateurs avec des valeurs à choix sélectionnable dans une liste – très utile dans la mise en œuvre de cockpit d’évaluation de maturité tel que Cobit, ITIL, AICPA, etc.

- Champs : personnalisables pour s’adapter aux informations spécifiques et réutilisables pour tout type d’indicateur et de cockpit

- Export des codes HTML des widgets smartcockpit

- Nouvelles possibilités d’intégration dans les widgets smartcockpits (vidéo Youtube, webviews Tableau Software…)