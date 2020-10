La convergence de l'analytique, de la science des données et de l'automatisation des processus accélère la transformation numérique et façonne les entreprises du futur

Alteryx, Inc. (NYSE : AYX), leader dans l'automatisation des processus analytiques (APA), a dévoilé aujourd'hui les conclusions d'une étude délivrée par Forrester, qui montre le rôle essentiel de la convergence entre analytique, science des données et automatisation des processus dans la recherche de meilleurs bénéfices commerciaux. L'étude Forrester, Data and Analytics : The Key to Driving the Business During Challenging Times, met également en évidence cette approche convergente comme un indicateur clé de la capacité d'une organisation à prospérer dans une économie forte, et de son adaptabilité en période complexe et fluctuante.



Le rapport souligne l'importance et l'urgence d'améliorer les compétences du personnel en matière de traitement des données pour réussir la transformation numérique. Les entreprises rencontrent des difficultés pour l’application des données et des analyses à la prise de décision, sauf quand elles disposent de solutions en libre-service qui offrent aux employés la possibilité de s'y intégrer. Plus précisément, 61 % des répondants indiquent que, pour améliorer leurs programmes de données et d'analyse, les experts de la data et les utilisateurs professionnels doivent avoir accès à ces solutions.



Voici d'autres chiffres qui appuient ce postulat :



65 % des sociétés prennent des initiatives visant à encourager la collaboration entre les équipes de science des données, les équipes d'analyse et les équipes métiers. Pour assurer le succès de ces initiatives, une plateforme d'analyse de données convergente et intégrée serait un facteur clé.

62% des entreprises s'efforcent d'automatiser les processus commerciaux en intégrant les processus analytiques dans les fonctions commerciales. Les entreprises sont aujourd’hui conscientes de la nécessité d’introduire des données dans l'ensemble de l'écosystème organisationnel, et d’automatiser les processus analytiques en mettant en place des initiatives analytiques bien intégrées et axées sur les résultats.

45 % des organisations adoptent déjà une approche axée sur les résultats en priorisant les objectifs des utilisateurs et en analysant les données pour répondre aux exigences de rentabilité. La capacité d'une société à travailler avec une seule plateforme d'analyse de données plutôt qu'avec des solutions ponctuelles et cloisonnées influence tout particulièrement cette approche.



En d’autres termes, les entreprises définissent huit principaux objectifs à l’utilisation de cette solution :