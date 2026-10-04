Precisely lance AI Studio pour accélérer le développement de l'IA en entreprise

Precisely, leader de la gestion unifiée des données, au service de données prêtes pour l’IA, annonce la disponibilité de Precisely AI Studio. Il s'agit d'une sélection d'applications, d'agents, et de skills prêts à l'emploi qui permettent aux builders d'élaborer des solutions d'IA fiables. Les composants d'AI Studio s'intègrent aux principaux outils d'IA du marché, notamment Claude, Microsoft Copilot et ChatGPT. Les builders évitent de repartir de zéro grâce à des exemples pratiques qui montrent comment préparer les données pour l'IA, en utilisant des fonctionnalités telles que la qualité et l'enrichissement des données de la Precisely Platform. Precisely AI Studio est disponible dès aujourd'hui. Les nouveaux utilisateurs peuvent désormais s’inscrire à un essai gratuit.



L'IA d'entreprise a atteint un point d'inflexion. Selon le rapport State of AI de McKinsey, près de deux tiers des organisations en sont encore au stade de l'expérimentation ou du projet pilote, et ne sont pas en mesure de déployer l'IA à l'échelle de l'entreprise. L'obstacle n'est pas l'IA elle-même, mais la fiabilité des données qui l'alimentent. AI Studio aide les équipes data, les ingénieurs et les développeurs à accélérer la création d'agents, de skills, de workflows et d'applications alimentés par l'IA, sur la base de données rendues visibles, fiables, traçables et complètes grâce à la Precisely Platform.



« Créer une démonstration d'IA convaincante est une chose. Déployer une IA fiable à grande échelle en est une autre, bien plus complexe, déclare Matt Waxman, Chief Product Officer chez Precisely. Nous avons mis à profit nos décennies d'expérience dans la résolution des défis de données les plus complexes pour alimenter AI Studio avec des applications, des agents, et des skills qui réduisent les barrières à la création d'applications d'IA appuyées sur des données fiables. L'objectif est de raccourcir le délai entre l'expérimentation et la mise en production, sans compromettre les résultats. »



La bibliothèque d’assets de Precisely AI Studio continuera de s'agrandir au fil du temps, permettant aux builders de commencer à concevoir un prototype en quelques minutes. Certains assets les aident à améliorer leurs données grâce aux fonctionnalités de la Precisely Platform, telles que le géocodage d'adresses, le lancement de workflows de gouvernance ou la configuration de pipelines de réplication de données. D'autres assets s'appuient sur ces données enrichies, à l'image de l'application d'analyse immobilière ou de l'agent d'intelligence immobilière.



« Fort d'une expertise technique approfondie, Korem, partenaire Precisely, a toujours consacré beaucoup d'efforts à la création d’exemples de proof of value pour ses clients, indique Jimmy Duchesne, Director, Solutions Innovation & Presales, Korem. Des efforts encore plus importants ont été consacrés à la création de solutions basées sur Precisely, déployés directement dans leurs environnements. Pouvoir interagir en langage naturel avec les données et les moteurs de Precisely, et construire aisément des solutions géo-agentiques, a véritablement changé la donne. Autrefois, le time to value se comptait en mois. Aujourd'hui, il se chiffre en jours. »



De nombreux projets d'IA stagnent parce que les builders manquent de point de départ et passent un temps considérable à déterminer ce qui est possible avant même de construire quoi que ce soit de concret. AI Studio comble ce manque en leur fournissant une base afin qu'ils puissent se concentrer sur la résolution de problèmes réels, plutôt que de chercher par où commencer.



Precisely AI Studio est disponible dès maintenant.