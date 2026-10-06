Precisely lance le MCP Server pour Precisely Automate, permettant de connecter des assistants IA à l'automatisation SAP

Precisely, leader de la gestion unifiée des données, au service de données prêtes pour l’IA, annonce le lancement de Precisely Automate MCP Server et la prise en charge native d'OData dans Precisely Automate. Cette version permet aux assistants et applications basés sur l'IA d'interagir avec les workflows d'automatisation SAP® via une interface conforme aux normes, tout en répondant aux exigences de SAP Clean Core.



À mesure que les entreprises modernisent leurs environnements SAP et étendent l'adoption de l'IA, elles sont confrontées à une double pression : la stratégie Clean Core de SAP les incite à abandonner les approches traditionnelles basées sur les scripts au profit d'intégrations standardisées via des API, tandis que la prolifération des plateformes d'IA oblige les équipes à créer et à maintenir des connexions SAP distinctes pour chaque nouveau modèle de langage (LLM) qu'elles adoptent.



« Les entreprises ne devraient pas avoir à choisir entre accélérer l’adoption de l’IA aujourd’hui et se préparer à l’architecture SAP de demain, déclare Ashwin Ramachandran, SVP, Product Management chez Precisely. Le Precisely Automate MCP Server connecte les assistants d’IA aux workflows SAP via une norme ouverte, tandis que la prise en charge native d’OData aide les entreprises à aligner l’automatisation sur la stratégie Clean Core de SAP. Ensemble, ces fonctionnalités aident les clients à exploiter des données prêtes pour l’IA dans l’ensemble de leurs environnements SAP. »



Prise en charge native d’OData dans Automate Studio



OData est la norme API privilégiée par SAP pour connecter des applications et échanger des données. Elle permet aux applications et aux agents d’IA d’interagir avec SAP via des intégrations modernes basées sur des normes, plutôt que par le biais d’approches héritées susceptibles de compliquer les mises à niveau et les migrations.



La prise en charge d’OData aide les entreprises à :



S’aligner sur la stratégie SAP Clean Core en utilisant l’approche d’intégration privilégiée par SAP pour les nouvelles automatisations basées sur l’IA ;

Réduire les risques liés à la migration grâce à une automatisation conçue pour SAP S/4HANA Cloud et RISE with SAP ;

Améliorer la gouvernance et l’auditabilité grâce à une automatisation traçable et pilotée par des API ;

Protéger leurs investissements existants en continuant à prendre en charge les scripts Automate Studio actuels, tout en fournissant une base moderne pour le développement futur de l’automatisation.

Precisely Automate MCP Server



Le Precisely Automate MCP Server, basé sur le protocole ouvert Model Context Protocol (MCP), expose les scripts Automate Studio et les workflows Evolve existants sous forme d’outils accessibles par l’IA, offrant ainsi à toute plateforme d’IA compatible MCP une connexion normalisée à l’automatisation SAP. Une seule configuration fonctionne avec Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot et d’autres plateformes d’IA adoptant ce protocole, sans qu’il soit nécessaire de refondre les intégrations à mesure que le paysage de l’IA évolue.



Les utilisateurs métiers peuvent créer, mettre à jour ou récupérer des informations SAP en utilisant le langage naturel via des assistants IA compatibles MCP, tout en préservant les contrôles de gouvernance. Les entreprises peuvent étendre leurs workflows SAP à l’IA tout en conservant leurs contrôles existants en matière de sécurité, de conformité et de gouvernance.



Ensemble, la prise en charge native d’OData et l’Automate MCP Server offrent aux entreprises une solution conforme aux normes pour connecter des assistants, des applications et des plateformes d’IA compatibles MCP à l’automatisation SAP, renforçant ainsi la valeur des investissements existants dans Automate à mesure que le paysage de l’IA continue d’évoluer. L’Automate MCP Server s’inscrit dans le cadre de l’investissement global de Precisely visant à étendre la prise en charge du MCP à l’ensemble de son portefeuille, aidant ainsi les clients à relier des données fiables, des processus d’automatisation et des workflows d’engagement client à l’IA grâce à des normes ouvertes.