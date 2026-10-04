Precisely apporte sa gestion des données de confiance et sa communication client aux agents IA, sans aucune intégration personnalisée requise

Precisely, leader de la gestion unifiée des données, au service de données prêtes pour l’IA, annonce la prise en charge des serveurs Model Context Protocol (MCP) pour plusieurs produits de son portefeuille. Ces nouveaux serveurs connectent les agents et assistants IA compatibles MCP aux fonctionnalités de gestion des données de confiance et de communication client éprouvées de Precisely, sans nécessiter le développement d'intégrations sur mesure.



Alors que les entreprises adoptent rapidement les agents IA, beaucoup réalisent que l'IA ne vaut que par la fiabilité des données et des processus sur lesquels elle s'appuie. Pourtant, connecter les agents à des données d'entreprise de haute qualité, gouvernées et enrichies, ainsi qu'aux workflows de communication client qui exploitent ces données, nécessite souvent des outils spécialisés ou des intégrations sur mesure.



Les serveurs MCP de Precisely aident à lever cet obstacle en permettant aux agents et assistants d'accéder à des fonctionnalités telles que le nettoyage de données, la vérification d'adresses, l'optimisation du tri sur mainframe, l'automatisation des processus SAP® et les communications clients. Grâce aux données, aux règles, aux définitions métiers et aux workflows, les organisations peuvent maintenir leurs contrôles de sécurité et de gouvernance existants au cœur de leurs opérations pilotées par l'IA, aidant ainsi les clients à relier leurs investissements Precisely actuels à leur écosystème global de données et d'IA.



« Depuis des décennies, les entreprises font confiance à Precisely pour garantir la visibilité, la fiabilité, la responsabilité et l'exhaustivité de leurs données, déclare Matt Waxman, Chief Product Officer chez Precisely. L'IA devient l’un des principaux modes d’interaction avec les systèmes d'entreprise, souvent en langage naturel, et les agents interviennent de plus en plus dans les workflows métiers et de communication. Cela laisse moins de droit à l'erreur, en particulier dans les secteurs réglementés. Les agents d'IA doivent avoir accès aux mêmes capacités fiables de gestion des données et aux mêmes contrôles éprouvés sur lesquels les entreprises s'appuient déjà. »



La prise en charge initiale des serveurs MCP permet aux agents et assistants IA compatibles de fonctionner avec plusieurs produits Precisely :



• Precisely Automate : lance des flux d'automatisation SAP et interagit avec eux, tout en préservant les processus métier gouvernés de l'entreprise ;

• Precisely Data360 : prépare et analyse les données via Data360 Analyze pour créer, inspecter, mettre à jour et exécuter des flux de données ;

• Precisely EngageOne™ : connecte les workflows de communication client avec EngageOne™ RapidCX, permettant de notamment déclencher de nouvelles communications et de consulter le suivi des communications et l'historique de l'engagement client, toutes les requêtes étant limitées au périmètre de l'utilisateur et consignées dans un journal d'audit ;

• Precisely EnterWorks™ : permet la recherche en langage naturel dans les master data, afin d’aider les utilisateurs à trouver et comprendre les données sans avoir à naviguer dans les structures MDM;

• Precisely Spectrum : assure la vérification d'adresses, le géocodage, l'enrichissement des données et la gestion des flux ou traitements ;

• Precisely Trillium : nettoie, rapproche et valide les enregistrements selon des règles métier éprouvées ;

• Precisely Syncsort™ : optimise le tri sur mainframe en expliquant les messages, en dépannant les traitements et en générant des logiques de tri, de copie et de fusion basées sur la documentation et la base de connaissances Syncsort™ MFX. Ces fonctionnalités seront disponibles dans les prochains mois.



Grâce aux serveurs MCP de Precisely, les entreprises peuvent désormais se concentrer sur l’amélioration des données et des communications qui alimentent leur IA, sur le renforcement de la fiabilité des résultats générés. Elles peuvent également donner aux équipes les moyens d'automatiser en toute confiance. Les serveurs MCP de Precisely s'appuient sur le protocole ouvert Model Context Protocol (MCP), rendant les scripts et workflows existants accessibles sous forme d'outils exploitables par l'IA. Cette approche basée sur des normes ouvertes fonctionne sur Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot ainsi que sur toute future plateforme IA qui adopte ce protocole, sans avoir à recréer les intégrations. Des serveurs MCP pour d'autres produits seront mis à disposition en 2027.



Les nouveaux clients peuvent demander une démonstration des serveurs MCP. Pour les clients actuels, les serveurs MCP de Precisely sont disponibles sous forme d'abonnement pour les utilisateurs de certains produits éligibles. Ils peuvent contacter leur responsable de compte Precisely pour connaître la disponibilité et les options de mise en œuvre.

