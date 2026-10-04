Precisely présente une nouvelle plateforme unifiée de gestion des données destinée à préparer les données d'entreprise à l'intelligence artificielle

Precisely, leader de la gestion unifiée des données, au service de données prêtes pour l’IA, dévoile sa Precisely Platform, une plateforme unifiée de gestion des données conçue pour préparer les données d’entreprise à l’IA. Reposant sur un socle unique de métadonnées et de sémantique, la Precisely Platform offre des fonctionnalités d’intégration, de qualité, de gouvernance, de location intelligence, de master data management et de communications client afin de créer la couche de données fiables requise par l’IA.



Les données d’entreprise sont réparties entre des environnements cloud et des data lakes, des systèmes on-premises et des plateformes incontournables telles que les mainframes et SAP. Pendant des années, les entreprises ont géré cette complexité à l’aide d’un ensemble disparate de solutions spécialisées, en s’appuyant sur l’analyse et le jugement humain pour résoudre les incohérences. L’IA change la donne. À mesure que l'IA est intégrée à des solutions ponctuelles, elle agit sur des données fragmentées et gouvernées de manière incohérente. Les erreurs que les équipes repéraient et rapprochaient autrefois manuellement passent désormais au travers de l'IA et s'intègrent à des décisions autonomes prises à grande échelle, bien souvent avant que quiconque ne puisse intervenir.



La Precisely Platform comble ces lacunes en offrant une approche unifiée qui permet de gérer et d’améliorer les données là où elles se trouvent, sans nécessiter de migration vers un écosystème unique. Ses capacités intégrées de gestion des données mettent à disposition des services communs pour la sémantique, le catalogage des données, l’observabilité, les pipelines de données, les workflows et la gestion de l’IA. L'IA intégrée, qui inclue les règles de qualité, le matching intelligent et les recommandations d'enrichissement des données, permet aux équipes d'automatiser des tâches qui nécessitaient jusqu'alors une expertise spécialisée, offrant ainsi aux entreprises un socle cohérent pour une IA de confiance et la prise de décision métier fiable.



« Les entreprises subissent une pression croissante pour déployer l’IA, mais beaucoup continuent de se heurter à des environnements de données fragmentés, à une gouvernance incohérente et à une visibilité limitée, déclare Stewart Bond, Vice President, Data Intelligence and Integration Software chez IDC. L’évolution du secteur vers des plateformes intégrées de data intelligence reflète la nécessité de réunir intégration, qualité et gouvernance au sein d’une offre unique. Les entreprises qui établiront cette base seront mieux placées pour développer avec succès leurs initiatives en matière d’IA. »



Une confiance mesurable

La plupart des entreprises affirment que leurs données sont fiables, mais rares sont celles qui peuvent le prouver. La Precisely Platform permet de transformer la préparation à l'IA en résultats mesurables grâce au profilage, à la validation, à la normalisation, en rapprochant et réconciliant des données dans le pipeline. Elle facilite aussi l'application des règles de gouvernance, la définition des termes métier et le suivi de la traçabilité tout au long du cycle de vie des données. Chaque actif de données peut être associé à des scores de qualité et de gouvernance, offrant ainsi aux dirigeants des preuves mesurables de ce qui est prêt à l’emploi et des risques qui subsistent.



« Les agents ne prennent pas le temps de remettre en question les données qui leur sont fournies, affirme Matt Waxman, Chief Product Officer chez Precisely. Ils agissent à grande échelle sur la base de ces données, bien plus rapidement que les humains ne peuvent détecter et corriger les erreurs. Le défi consiste à savoir quelles données sont utilisées, si elles sont adaptées à l’usage prévu et si une gouvernance et une responsabilité adéquates sont en place. La Precisely Platform offre aux dirigeants d’entreprise la visibilité et les preuves dont ils ont besoin pour déployer l’IA à grande échelle de manière responsable, avec la certitude de pouvoir le démontrer. »



Le contexte sur lequel l’IA peut agir

Parce que chaque fonctionnalité de la Precisely Platform utilise et alimente les mêmes métadonnées et le même contexte sémantique, les organisations peuvent établir des règles, des définitions et des politiques une seule fois, puis les appliquer de manière cohérente.



L'enrichissement de données et la location intelligence intégrés sont des fonctionnalités distinctives de la Precisely Platform, qui fournissent des centaines d’ensemble de données pré-liés, incluant des attributs de localisation et d'entreprise. De plus, la vérification d’adresses et le géocodage permettent de valider, de nettoyer et de normaliser les adresses, ainsi que d’attribuer des coordonnées à chaque enregistrement. Enfin, l’analyse spatiale aide les utilisateurs à découvrir et à visualiser des schémas, des tendances et des relations entre des jeux de données géolocalisées. Ensemble, ces fonctionnalités créent un modèle du monde interconnecté et interprétable que l’IA peut utiliser pour prendre des décisions plus éclairées et mener des actions plus efficaces.



Une connectivité étendue avec l’assistant IA Gio™ et les nouveaux serveurs MCP

Grâce à Gio™, l’assistant IA de la Precisely Platform, ainsi qu’aux API, aux SDK et à une interface en ligne de commande, les équipes peuvent accéder aux fonctionnalités de la plateforme et les appliquer directement au sein des outils, des workflows et des modèles d’IA qu’elles utilisent déjà, sans modifier leurs méthodes de travail. Les nouveaux serveurs Model Context Protocol (MCP), également annoncés aujourd’hui, étendent la connectivité à plusieurs produits de la gamme Precisely, permettant ainsi aux équipes de connecter la Precisely Platform et leurs investissements Precisely existants directement à des clients IA compatibles MCP tels que Claude, Microsoft Copilot et ChatGPT.



La Precisely Platform est actuellement en phase de version préliminaire et sera disponible au grand public début 2027.