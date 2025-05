La librairie logicielle 3D_Kernel_IO établit de nouvelles normes pour le traitement des données CAO

L'éditeur de logiciels franco-allemand CoreTechnologie a publié la dernière version de la librairie logicielle 3D_Kernel_IO. Cette nouvelle version propose des interfaces CAO pour la lecture dans tous les formats natifs et standards importants, la possibilité d'écrire des formats natifs tels que Catia V5, NX, Solidworks et Step AP242. Grâce à une nouvelle évolution de son modeleur avec une gestion optimisée de la mémoire, le logiciel permet un chargement nettement plus rapide de tous les formats CAO courants par rapport à la version précédente.



Nouveaux formats de fichiers CAO



La librairie 3D_Kernel_IO 2025 prend pleinement en charge les annotations 3D relatives à la fabrication des produits (PMI) pour une utilisation cohérente des modèles 3D tout au long du processus de gestion du cycle de vie du produit (PLM). Les PMI sont restituées à partir des fichiers natifs Catia V5/V6/3D Experience, NX et Creo ainsi que pour les formats standards JT et Step AP242. Ils sont fournis comme informations sémantiques et graphiques.



Autre point fort de la librairie, l'historique de conception et les informations cinématiques sont pris en charge, et des fonctions de correction efficaces pour vérifier et améliorer la qualité des données sont fournies. Par rapport à la version précédente, la triangulation est encore plus précise et rapide. Elle garantit la création de modèles de visualisation de haute qualité qui peuvent être généré avec une résolution adaptée aux différentes exigences.



À l’aide de requêtes standardisées et de fonctions C++, des informations sur la géométrie B-Rep, la structure d’assemblage, l’historique et les paramètres ainsi que les PMI et les attributs des modèles CAO sont disponibles en détail dans une structure de données standardisée.



Support pour diverses plateformes



3D_Kernel_IO 2025 est programmé en C++ et est disponible sur plusieurs plateformes : Windows, macOS et Linux. De nouvelles versions pour les processeurs ARM 64 ont été ajoutées. L’architecture permet une intégration simple et standardisée pour tous les formats pris en charge. Les développeurs bénéficient d’un visualiseur 3D inclus avec des exemples de code source et une documentation Doxygen complète. Avec quatre mises à jour par an, les nouveaux formats CAO sont constamment mis à jour. Enfin les développeurs de logiciels bénéficient d’une assistance technique direct et dédié.



De plus amples informations sur la nouvelle version de 3D_Kernel_IO sont disponibles à https://coretechnologie.com/products/3d-kernel-io/.