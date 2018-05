La place de marché en ligne lance la plateforme DataSmart basée sur la technologie blockchain

« Le coût et le temps passé à adhérer à la norme 21CFR Part 11 a rendu prohibitif d’assurer l’intégrité des données durant les phases précédentes du processus de découverte et de développement des médicaments »



« L’intérêt d’utiliser la technologie blockchain dans les cryptomonnaies repose sur sa capacité à assurer l’intégrité de l’information. Dans la recherche biopharmaceutique, nous avons besoin de la technologie blockchain pour vérifier et valider la chaîne d’approvisionnement et garantir l’intégrité des données de recherche », a déclaré Chris Petersen, directeur de la technologie et fondateur. « Notre nouvelle plateforme DataSmartTM permet aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de démontrer que les informations essentielles sur les fournisseurs, et les données de recherche importantes n’ont pas été altérées et restent inchangées. »



Une grande partie des données créées lors des phases ultérieures de mise au point préclinique et clinique des médicaments sont soumises par voie électronique aux organismes de réglementation avant l’approbation du médicament. Les sociétés biopharmaceutiques doivent prouver aux régulateurs que les données n’ont pas été altérées après leur collecte initiale. Au sein de l’industrie biopharmaceutique, les phases ultérieures de la recherche préclinique et clinique sont soumises aux strictes directives de la norme 21CFR Part 11, en vertu desquelles les enregistrements électroniques sont considérés comme fiables et équivalents aux documents papier.



« Le coût et le temps passé à adhérer à la norme 21CFR Part 11 a rendu prohibitif d’assurer l’intégrité des données durant les phases précédentes du processus de découverte et de développement des médicaments », a commenté Kevin Lustig, PDG et fondateur. « Notre nouvelle plateforme DataSmartTM permet d’étendre les mécanismes de protection de l’intégrité des données à l’ensemble du processus de recherche pharmaceutique, du concept aux essais cliniques et au-delà. »