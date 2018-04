La plateforme InsideBoard basée sur de l’Intelligence Artificielle développe deux nouveaux modules pour aider les entreprises et leurs équipes à se transformer avec succès

Start-up créée en 2014 par Michaël et Yohan Bentolila, InsideBoard repose sur une conviction forte : pour atteindre ses objectifs de transformation, il faut créer l’envie en s’appuyant sur le marketing de projet porté par le digital et engager les collaborateurs dans la durée. La recette du succès : des algorithmes uniques d’Intelligence artificielle permettant de recommander du contenu personnalisé à la bonne personne et au bon moment. L’objectif : aider les différents acteurs du changement (collaborateurs, ambassadeurs, managers) à progresser dans leur adoption individuelle d’un projet de transformation.



Les moteurs Boost your success et Training Path s’inscrivent dans cette perspective.



Boost your success



Sur la base d’une analyse réalisée sur les indicateurs clés de succès de l’utilisateur, la plateforme InsideBoard, à travers le module d’Intelligence Artificielle Boost your success, est capable d’effectuer des recommandations personnalisées de contenu aux utilisateurs.



Une analyse de la performance d’un utilisateur sur un indicateur, couplée à une observation de l’actualité et de l’engagement généré par une publication, permet de recommander les contenus (bonnes pratiques, guide de formation, cas clients, nouvelles fonctionnalités…) les plus pertinents à un utilisateur. Celui-ci reçoit une notification personnalisée quand un contenu lui est recommandé. Le moteur de recommandation propose ainsi des actions concrètes aux utilisateurs pour les aider à progresser dans leur adoption d’un projet de transformation.



Training Path



Le module Training Path permet de créer des parcours de montée en compétence sur tout type de projet de transformation. Intuitif et ludique, Training Path est personnalisable par le manager. En quelques clics, il peut choisir un thème graphique, définir les étapes de formation et les quiz permettant de valider les acquis ainsi que le nombre de points que l’utilisateur gagnera à l’issue du parcours.



Training Path est en effet intégré au module de gamification, qui permet de créer de l’émulation positive entre les utilisateurs. Il est également connecté aux modules Boost Your Success, un parcours constituant un type de contenu qui peut être recommandé, et Success Boards, permettant aux managers de définir les indicateurs clés de succès de leur projet de transformation.



Enfin, dans cette logique d’intégration et de complémentarité forte avec les outils et contenus existants des clients, au cœur de la stratégie d’InsideBoard, Training Path peut être également alimenté par des plateformes de e-learning.



« Avec Boost Your Success et Training Path, InsideBoard renforce sa solution all-in-one réunissant tous les leviers complémentaires d’animation continue de l’engagement des acteurs de la transformation, en s’appuyant sur les technologies d’Intelligence Artificielle dont nous sommes convaincus qu’elles peuvent apporter beaucoup de valeur au collaborateur. De nouvelles applications de l’Intelligence Artificielle au service des employés sont d’ailleurs en développement et seront bientôt disponibles dans la plateforme », déclare Yohan Bentolila, co-fondateur et CTO d’InsideBoard.



« Grâce à ces deux développements majeurs, InsideBoard continue d’enrichir l’expérience collaborateurs pour les placer au centre de la transformation de leur entreprise et aborder plus sereinement ces changements », ajoute Michaël Bentolila, co-fondateur et CEO d’InsideBoard.