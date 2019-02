Laurent Faucon est nommé Directeur des services de Viareport

Dans ce contexte, Laurent Faucon a pour mission de piloter l’équipe conseil de Viareport et de développer l’offre de service existante pour répondre à tous les enjeux des clients. Il va également travailler étroitement avec les autres départements et faire monter en compétences ses équipes en mettant en place un vaste plan de formation. Cela permettra aux collaborateurs de gagner en polyvalence et de se voir attribuer des missions variées et enrichissantes. Fort de ces éléments, Laurent Faucon souhaite positionner le département Conseil de Viareport comme une référence incontournable sur le marché du pilotage de la performance financière.



Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans le secteur du Conseil depuis plus de vingt-cinq ans. Il a débuté sa carrière au sein des directions financières de TF1 et Veolia Environnement, avant d’intégrer Ernst & Young puis de cofonder le cabinet Klee Performance, une entreprise spécialisée dans le conseil et l’intégration de solutions de pilotage. Ces différentes expériences lui permettent d’apporter de nombreux atouts à Viareport qui pourra s’appuyer sur un manager expérimenté pour développer son département conseil.



Laurent Faucon, Directeur des services de Viareport : « Mon challenge consiste à développer l’activité Service de VIAREPORT. Ce nouveau défi professionnel est particulièrement stimulant avec un potentiel de développement important dans les années à venir. Pour accompagner nos clients nous nous devons de mettre à leur disposition des équipes d’experts et cela nous positionne comme un partenaire essentiel pour la mise en œuvre des projets de pilotage de la performance financière. »