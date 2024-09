Starburst nomme Steve Williamson au poste de directeur général EMEA

Steve Williamson, âgé de 59 ans, apporte plus de 25 ans d’expérience en tant que dirigeant international de grandes entreprises, de start-ups et de scaleups et une forte expertise dans le secteur informatique. Sa vision stratégique et son approche dynamique seront déterminantes pour l'expansion et le renforcement de la présence de Starburst dans la région EMEA. Il bénéficie d’une expérience confirmée en matière de GTM en entreprise avec des rôles chez Apptio, Acquia, Demandware/Salesforce, Dell/EMC, Oracle et a occupé plusieurs postes de directeur général et de vice-président dans la région EMEA.



“Avec cette création de poste, nous passons à un modèle de directeur général dans la région EMEA dans le but de donner au plus haut responsable local les moyens d'agir comme un « PDG régional » capable de briser les silos organisationnels, a expliqué Steven Chung, Président de Starburst. “Les solides compétences de Steve Williamson en matière de direction lui permettront d’accompagner directement les ventes aux entreprises, l'avant-vente et les partenaires, avec le soutien des équipes marketing et de ventes.”



“Je suis honoré de rejoindre l’équipe de direction et de vente de Starburst et d’avoir l’opportunité de soutenir sa croissance dans la région EMEA”, a déclaré Steve Williamson. “J’ai hâte de pouvoir contribuer à la stratégie produit de Starburst et de permettre aux entreprises de tirer le plus de valeur possible de leurs données, avec une plateforme performante, ouverte et sécurisée pour tous les environnements. J’ai également à cœur de travailler avec les équipes locales et globales pour créer de nouvelles synergies.”