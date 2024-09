Rivery annonce la nomination de Merveen Pandoo en tant que Solutions Engineer

Merveen Pandoo a pour mission de mettre en œuvre des solutions d’intégrations de données avancées. Il aide les entreprises à rationaliser leurs flux de données et à accélérer les processus ETL complexes en utilisant la plateforme innovante de Rivery. Pour cela, il travaille en collaboration avec des ingénieurs de données, des architectes et des analystes pour mettre en œuvre des solutions d'intégration de données avancées. Il aide les clients à concevoir et à maintenir des pipelines de données sur mesure qui accélèrent les processus ELT complexes, avec notamment la résolution de problèmes. Il gère les démonstrations techniques, comprenant les possibilités d’utilisations, de personnalisation et de customisation de la plateforme Rivery. Il s'attache à permettre aux clients de réduire les coûts et la complexité en offrant des solutions qui comblent le fossé entre les systèmes rigides et les besoins en constante évolution de l'entreprise, tout en offrant une évolutivité et une configurabilité qui semblent faites sur mesure.



Avant de rejoindre Rivery, Merveen Pandoo a travaillé plus de 6 ans chez Mixpanel, une plateforme d'analyse d'événements a différent postes tels que Strategic Customer Success Architect, Solutions Architect Team Lead or Support Engineer. Il apporte plus de 10 ans d’expertise dans l’ingénierie de solutions incluant 7 ans dans le SaaS, de la création de solutions techniques à l’accompagnement des clients.



Il a commencé sa carrière dans l’aéronautique chez Ultra Electronics et Lufthansa Technik après l’obtention d’une licence en ingénierie aérospatiale, astronautique et technologie spatiale à la Kingston University Londres.



"Je suis ravi de rejoindre une entreprise aussi innovante et dynamique que Rivery, qui révolutionne la manière dont les entreprises intègrent et gèrent leurs données", a déclaré Merveen Pandoo, Solutions Engineer, Rivery. "Je suis impatient de contribuer à la croissance de Rivery et d'aider nos clients à maximiser leur potentiel grâce à une gestion des données optimisée."



“Cette nomination s’inscrit dans la volonté de Rivery de consolider ses équipes de direction et de renforcer son positionnement en tant que leader du marché des solutions d'intégration de données. L’expertise de Merveen Pandoo viendra enrichir la stratégie globale de l’entreprise, dans un contexte de forte croissance et d’innovation continue.” Taylor McGrath, VP Solutions Engineer chez Rivery.



Merveen Pandoo a 36 ans.