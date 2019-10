Le Bot Store d’Automation Anywhere dépasse les 100 000 téléchargements

Automation Anywhere, l'un des leaders mondiaux de l'automatisation des processus pas la robotique (RPA), a annoncé avoir franchi une étape clé avec le téléchargement de 100 000 robots sur son Bot Store depuis son lancement, il y a 19 mois seulement.



La technologie RPA est l'une des catégories de logiciels d'entreprise à la croissance la plus rapide au monde, permettant aux entreprises de tirer le plus profit de l'automatisation. Selon Gartner, « le chiffre d'affaires des logiciels d'automatisation robotique a augmenté de 63,1 % en 2018 pour atteindre 846 millions de dollars, ce qui en fait le segment du marché mondial des logiciels d'entreprise qui connaît la plus forte croissance. Gartner s'attend à ce que le chiffre d'affaires du logiciel RPA atteigne 1,3 milliard de dollars en 2019. »1



Le Bot Store d’Automation Anywhere est le premier et le plus grand marketplace de l'industrie proposant une automatisation intelligente prête à être déployée à partir d'un vaste écosystème de développeurs, d'experts et de partenaires Automation Anywhere. Le Bot Store offre maintenant 600 robots pouvant automatiser les tâches routinières, ainsi que 20 assistants numériques offrant un ensemble de compétences pour automatiser des tâches traditionnellement définies, tout en pensant, en agissant et en analysant comme peuvent le faire les employés.



« Réaliser 100 000 téléchargements de bot en moins de deux ans prouve que le déploiement de la RPA est très rapide, tout en permettant aux entreprises du monde entier de maximiser leur efficacité opérationnelle et de réduire leurs coûts », a déclaré Max Mancini, vice-président exécutif de l'écosystème des assistants numériques chez Automation Anywhere. « Bots et assistants numériques téléchargés depuis le Bot Store aident les entreprises à réaliser leurs projets d'automatisation jusqu'à 70 % plus rapidement et cela à moitié prix, tout en tirant parti des connaissances des experts techniques, des développeurs et de nos partenaires. »



Avec le Bot Store, les entreprises ont également la possibilité de télécharger des robots pour automatiser les applications métier d'organisations comme Atlassian, Oracle, SAP et Workday. En plus de tout cela, le Bot Store permet aux éditeurs de logiciels indépendants (ISV) de générer des flux de revenus récurrents et d'innover grâce à des fonctionnalités exclusives et inédites.



Il comprend :



La possibilité pour les clients de découvrir, télécharger et visualiser plus facilement les produits dans le Bot Store.

Une suite complète d'outils permettant aux éditeurs de logiciels indépendants de créer, protéger, soumettre et commercialiser plus efficacement leurs bots et assistants numériques.

Une nouvelle protection du code pour permettre aux ISV d'innover en toute confiance et de préserver la confidentialité de leur propriété intellectuelle.

Une fonction de gestion des licences pour aider les éditeurs de logiciels indépendants à gérer la conversion et le renouvellement des licences grâce à des essais de 30 jours avec compteur et à des abonnements annuels.



En aidant les éditeurs de logiciels indépendants à développer des activités durables, les clients obtiennent un support dédié et un service continu pour leurs projets d'automatisation.



« KPMG a téléchargé le 100 000e bot d'Automation Anywhere sur le Bot Store, ce qui a été un évènement marquant pour nous et l'entreprise. Ceci témoigne de l'incroyable croissance que le RPA a connue en si peu de temps », a déclaré Marcelo Cagnani, directeur consultatif IT, KPMG Uruguay. « Le partenariat avec Automation Anywhere nous a permis de voir dès la première prise en main comment le Bot Store permet aux entreprises de toutes tailles de monter plus rapidement qu'auparavant en puissance une force de travail numérique. Il donne aux développeurs du monde entier accès à des centaines de robots et d’assistants numériques qui pensent, agissent et analysent – le tout pour accroître la productivité et faire progresser les résultats commerciaux. »



« TransformAI est un partenaire de premier plan dans le développement et le lancement de robots prêts à l'emploi et d’assistants numériques sur le Bot Store. Automation Anywhere a donné à notre équipe la possibilité de construire et de vendre des assistants numériques, sur la base de notre expertise avec Workday, à plus de 3 000 clients par le biais de leurs équipes commerciale et channel mondiales, » a déclaré Bill Weathersby, membre du Conseil d'administration de transformAI. « En nous associant à Automation Anywhere, nous fournissons des solutions d'automatisation intelligentes et sophistiquées pour apporter plus de valeur à nos clients tout au long de leur processus de transformation numérique – en adaptant leurs opérations et en augmentant leur valeur commerciale. »



[1] Gartner Press Release, “Gartner Says Worldwide Robotic Process Automation Software Market Grew 63% in 2018”, June 24, 2019. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-06-24-gartner-says-worldwide-robotic-process-automation-sof