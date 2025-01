Le No Code français de Flexio : la porte d’entrée vers l’IA, accessible à tous, qui ouvre grand le champ des possibles

Cette innovation permet aux utilisateurs de créer des applications sur mesure, intégrant l’IA, facilement et rapidement sans aucune compétence en développement.



Flexio simplifie le déploiement de l’IA au cœur des processus métier



Solution innovante française, la vocation de Flexio est de redonner la main aux opérationnels en leur permettant de digitaliser simplement et sans aucune compétence technique tous types de processus métier pour accroître l'efficacité rapidement et durablement.



Dans sa nouvelle version, la plateforme No Code Flexio repousse encore les limites de l'innovation. Elle permet non seulement à ses utilisateurs de créer des applications métier intégrant la puissance de l’intelligence artificielle sans compétence technique, mais également d'analyser les réponses de l'IA pour intégrer les données de façon structurée et utile, directement dans le système d'information (SI) de l'entreprise.



En effet, il est possible de générer des prompts à partir de données existantes ou fournies par les utilisateurs pour rechercher et structurer des informations de manière efficace tout en facilitant leur utilisation et leur valorisation au sein de l’entreprise.



Flexio offre un accès simplifié à l'IA pour une gestion optimisée des informations et va ainsi toujours plus loin dans l’automatisation des tâches, l’analyse de données et la création de solutions personnalisées.



Le duo IA et No Code ouvre de nombreuses perspectives inexplorées pour améliorer l’efficacité opérationnelle et adopter rapidement des solutions basées sur les données, à moindre coût. Flexio a, depuis plusieurs années, anticipé ce que l’on appelle aujourd'hui l'IA Agentique qui marque une transition clé : passer d’une IA qui 'conseille' — en reformulant, répondant à des questions ou guidant l’utilisateur — à une IA qui 'assiste' activement en réalisant des actions à la place de l’utilisateur. Depuis plusieurs années, Flexio avance dans cette direction en permettant la création d’agents intelligents (ou scénarios) capables de croiser des données issues du SI et des utilisateurs pour réagir automatiquement selon le contexte : modification d’états, envoi d’alertes, génération de rapports, ou encore échange de données avec d’autres logiciels. Cette approche révolutionne l’automatisation en rendant les processus plus proactifs, autonomes et contextuellement adaptés.



Avec cette nouvelle plateforme Flexio, les entreprises peuvent s’appuyer sur un outil fiable et performant pour intégrer l’IA dans leurs processus. L'IA devient ainsi totalement accessible aux décideurs métier, même sans compétences techniques.



De la reconnaissance visuelle, à l’OCR augmenté en passant par la détection de pannes, de nombreux cas d’usage peuvent être imaginés. Le No Code de Flexio associé à l’IA offre un champ infini de possibilités.



Julien Brugger, Directeur Général de Flexio explique : « Dans un monde où l'intelligence artificielle est en pleine explosion, nombreuses sont les PME qui se demandent comment l'intégrer concrètement et en toute sécurité à leur organisation. Avec Flexio, nous offrons une solution clé en main : plus besoin de compétences en développement pour tirer parti de l’IA de manière utile et efficace. Grâce à notre plateforme No Code, il est possible de créer simplement et rapidement des applications personnalisées qui connectent le monde réel aux outils existants dans les entreprises. Flexio devient l’interface entre les données physiques et numériques, et rend l’IA accessible à tous. Industrialiser l’IA passe par la démocratisation du No Code, une vocation au cœur de notre ADN depuis toujours ! »



Flexio, la plateforme No Code qui repousse les limites de la création d'applications



Avec la dernière génération de sa plateforme, Flexio propose une nouvelle gamme de fonctionnalités à la fois complémentaires et innovantes. Elles répondent principalement à deux besoins majeurs : la collecte de données et leur valorisation. Que ce soit pour automatiser des tâches, créer des applications ou analyser des données, la plateforme offre une flexibilité et une simplicité d'utilisation accrues qui démocratisent l'accès aux outils technologiques avancés.



« Grâce à ses nouvelles fonctionnalités, issues d'un travail intense de R&D soutenu par l'expertise de Divalto, Flexio permet de créer toujours plus facilement de nombreuses applications. Avec cette nouvelle plateforme, Flexio devient également un levier incontournable pour déployer simplement l'IA dans les processus d’entreprise. Flexio n'est pas seulement un outil de création d'applications, mais une véritable plateforme de transformation digitale, permettant aux entreprises de gagner en efficacité, et en compétitivité en toute sérénité. » indique Jérémy Grégoire, Directeur Général de Divalto.



Flexio ouvre une nouvelle page de son histoire avec une plateforme complètement repensée, accompagnée d'un rebranding complet de son identité visuelle. Site internet, logo, et charte graphique ont évolué pour refléter l'évolution de Flexio et sa collaboration renforcée avec Divalto.



La nouvelle plateforme Flexio est disponible pour tous les nouveaux clients depuis le 1er décembre.