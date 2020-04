Le confinement accroit l’intérêt des entreprises pour les solutions d’automatisation intelligente type RPA d’après une recherche d'ISG

Le COVID-19 force les entreprises à transformer leurs activités commerciales et à positionner leurs offres pour répondre aux préoccupations de leurs clients et les accompagner pendant cette période de doute sur l’avenir. Une simple visite sur 20 des principaux sites web de prestataires de services informatiques confirme que tous ont affiché des déclarations en ce sens. Toutefois, en cette période de transformation forcée, on peut se demander si les entreprises continuent de travailler avec leurs fournisseurs habituels ou envisagent des changements plus durables et se tournent vers d’autres types de solutions pour faire face au défi et à la possible récurrence de cette situation.