Le conseil d'administration de Teradata nomme Steve McMillan au poste de Président et CEO

Teradata (NYSE: TDC) annonce la nomination de Steve McMillan en tant que Président et CEO, et membre du conseil d'administration, à compter du 8 juin 2020. Steve McMillan occupait précédemment le poste de "Executive Vice President of Global Services" au sein de F5 Networks, Inc. Il succède à Victor Lund, Président et CEO par intérim de Teradata. Ce dernier se retirera du conseil d'administration de la société, dès la nomination de Steve McMillan le 8 juin 2020.



Fort de près de vingt ans passés à des postes de direction, Steve McMillan est un dirigeant chevronné dans le domaine des technologies avec une expérience remarquable dans la transformation de sociétés de solutions et de services d'entreprise en portefeuilles d'offres de premier plan dans le domaine du cloud computing. Son intérêt constant pour les clients et son grand sens de l'action contribueront à propulser Teradata vers de nouveaux sommets.



« En cette période de transformation, personne n'est mieux placé que Steve McMillan pour prendre la direction de Teradata, » déclare Mike Gianoni, président du conseil d'administration de Teradata. « Steve est un leader éprouvé possédant une expérience opérationnelle et un sens aigu des affaires. Il a une capacité unique à rassembler les collaborateurs pour atteindre des résultats exceptionnels, et à piloter les transformations d'entreprise vers le cloud. Sa vision des données et de leurs exploitations à travers le monde est exactement ce dont Teradata a besoin pour accélérer sa transformation, la réussite de ses clients, l'innovation de ses produits, et son retour à la croissance. »



Dans le cadre de ses fonctions récentes chez F5, Steve McMillan était responsable de plus de la moitié des opérations mondiales de la société. Il y a réalisé une croissance significative du chiffre d'affaires, et assuré la satisfaction de clients leaders dans leur secteur. Avant cela, il a occupé le poste de Senior Vice President, Customer Success and Managed Cloud Services chez Oracle, où il a piloté la transformation de l'entreprise et sa transition de société d'hébergement traditionnel vers une plateforme d'offres cloud différenciées à forte croissance et hautement rentable. Avant de rejoindre Oracle, Steve McMillan a passé près de 20 ans chez IBM, où il a occupé plusieurs postes de direction avec des responsabilités croissantes, et a piloté les opérations et leur exécution, avec des résultats constants, dépassant les objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfices, de transformation d'entreprise et de leadership collaboratif.



« C'est un privilège pour moi d'avoir l'opportunité de prendre la direction de Teradata dans ce nouveau chapitre de sa stratégie de croissance », déclare Steve McMillan. « Tirer profit des données est plus que jamais essentiel et Teradata est en première place pour aider les entreprises mondiales à dégager une véritable valeur de cette ressource. Teradata occupe une place unique sur un marché d'envergure et dispose des meilleures technologies, d'une clientèle de renom et de collaborateurs talentueux. J'ai l'intention d'adopter une approche centrée sur les clients et de faire bénéficier cette formidable entreprise de mon style de leadership collaboratif et ouvert afin de faire progresser sa stratégie et de garantir que Teradata devienne un partenaire de choix pour les clients du monde entier en quête de solutions cloud hybrides. »



Mike Gianoni ajoute : « Je tiens à remercier Victor Lund pour tout ce qu'il a apporté à Teradata. Nous nous réjouissons de continuer à bénéficier de ses connaissances institutionnelles en tant que conseiller de la société jusqu'à la fin de l'année et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. »