Les Français face aux défis du déficit public, de la dette, de l’avenir du système de retraite, de la robotisation et de l’intelligence artificielle

La première étude Les français, le déficit public et la dette1 publiée en septembre 2018 met en lumière les doutes des français face à la priorisation des enjeux économiques et sociaux du gouvernement :La réduction du déficit public doit être une des priorités du gouvernement sans toutefois être la principaleLes Français interrogés considèrent que la priorité du gouvernement en matière économique doit être avant tout la baisse de la fiscalité des ménages (44%) et la lutte contre le chômage (42%). La réduction de la dette et des déficits n’arrive qu’en troisième position (32%). L’amélioration du service public (18%) et la baisse de la fiscalité des entreprises (9%) apparaissent eux nettement en retrait.Des Français inquiets qui pourraient approuver certaines mesures visant à réduire les budgets des prestations sociales et des services publics56% des Français estiment qu’il est prioritaire de réduire les déficits publics, quitte à réduire les budgets de prestations sociales et des services publics. Cette opinion est toutefois tout juste majoritaire, 4 Français sur 10 jugeant qu’il est secondaire de réduire le déficit public et qu’il est plus important de maintenir les budgets de prestations sociales et des services publics. Si les sympathisants des partis de gauche (FI : 77% / PS : 65%) sont majoritairement de cet avis, c’est également le cas des chômeurs (62%).L’impact de l’intelligence artificielle en matière d’emplois jugé particulièrement négatif pour le secteur publicLa révolution de l’intelligence artificielle annoncée n’est pas vécue avec optimisme par les Français en matière d’emplois : 75% d’entre eux estiment que l’IA va plutôt détruire des emplois dans le secteur public, un sentiment un peu moins prononcé en ce qui concerne le secteur privé (58%).Dans la seconde étude Les Français et l’avenir des retraites2, l’inquiétude des français pour leur système de retraite est palpable même s’ils restent attachés à sa philosophie d’ensemble. La robotisation et le recours à l’intelligence nourrissent à la fois des inquiétudes et des perspectives d’amélioration pour les retraites :L’avenir du système de retraite suscite l’inquiétude de l’ensemble de la populationUne large majorité de Français est pessimiste sur l’avenir de leur propre retraite : 78% d’entre se déclarent inquiets à ce sujet, 41% étant même très inquiets. La situation du système dans son ensemble leur inspire encore moins d’optimisme, 84% des Français indiquant qu’ils sont inquiets pour l’avenir du système français de retraite (39% très inquiets). Nous observons toutefois une baisse significative de la proportion de Français inquiets en trois ans (-8 points), passant de 92% en 2015 à 84% aujourd’hui.Les Français partisans de la fusion des régimes de retraite, mais attachés à la philosophie actuelle du systèmeParmi les réformes envisagées pour rendre le système français plus viable, les Français s’accordent sur la fusion des régimes de retraite, 70% s’y déclarant favorables (27% très favorable). Pour autant, les Français restent attachés au système de retraite par répartition. Seule une minorité d’entre eux sont favorables à l’introduction d’une part de capitalisation dans le système de retraite (42%), tout comme au relèvement de l’âge légal de départ en retraite au-delà de 62 ans (33%, 36% très opposés). Les personnes favorables au relèvement de l’âge légal considèrent en moyenne que l’âge approprié serait 65 ans (chiffre stable par rapport à 2015).Les Français sont divisés au sujet du mode de calcul des pensions de retraiteS’ils sont attachés au système par répartition, une large partie des Français seraient prêts à revoir les modalités de calcul des pensions de retraite. Ainsi, 49% d’entre eux déclarent qu’il faudrait passer à un système de retraite par points, contre 44% estimant plutôt qu’il faudrait garder le système actuel basé sur le revenu moyen des 25 meilleurs années de salaire (pour le privé).Une confiance à l’égard du gouvernement très limitée concernant sa capacité à réformer le système de retraiteDans la période de défiance rencontrée par le gouvernement, deux tiers des Français déclarent qu’ils ne lui font pas confiance pour réformer le système de retraite (65%), et près d’un tiers ne lui fait même pas du tout confiance (32%). Seulement 33% des Français font confiance au gouvernement, 4% lui faisant tout à fait confiance.Des attentes ambivalentes vis-à-vis des conséquences de la robotisation et de l’intelligence artificielle sur les retraitesConcernant la robotisation du travail et le recours à l’intelligence artificielle, les Français anticipent des impacts contrastés sur leur retraite. Ainsi, 58% d’entre eux estiment que ces phénomènes vont mener à une augmentation de l’âge de départ à la retraite.Cependant, 57% des Français estiment que la robotisation et l’intelligence artificielle vont permettre un allongement de la durée des retraites grâce à la baisse de la pénibilité du travail. Toutefois les personnes appartenant aux catégories populaires de la population, dont les emplois impliquent souvent une pénibilité plus importante, sont moins convaincues que la robotisation et l’intelligence artificielle puisse allonger la durée de retraite en baissant la pénibilité du travail (46% contre 56% des personnes appartenant aux catégories socioprofessionnelles supérieures).Pour en savoir plus :[1] Les français, le déficit public et la dette [2] Les Français et l’avenir des retraites