Les HANA Rapid Views de DeciVision certifiés par SAP

C’est une certification importante pour les HANA Rapid Views. Cette solution développée par DeciVision, expert du décisionnel SAP depuis plus de 12 ans, permet d’accélérer les déploiements BI sur SAP HANA, sur les différents modules SAP : FI-CO, SD, MM, PP…



« C’est très important que notre innovation soit aujourd’hui reconnue et certifiée par SAP.

Cette certification est un gage de qualité pour les HANA Rapid Views. Il n’est pas toujours simple de faire confiance à des solutions innovantes sur des infrastructures aussi complexes ; le fait d’être reconnu comme « SAP Qualified Partner-Packaged Solution » permet surtout de rassurer nos clients » s’exprime Jérôme TOCANNE, Directeur Général de DeciVision.



La solution est d’ores et déjà disponible dans le Partner Packaged Finder du site SAP.com : https://www.sap.com/france/partner/partner-package-finder/decivision-hana-rapid-views-fi-co.html



Présent en tant qu’exposant à l’USF, DeciVision a pu réaliser de nombreuses démonstrations et mettre en avant une référence client, l’EISTI, qui a déployé le HANA Rapid Views FI-CO en quelques jours.



« Beaucoup de clients sont actuellement en phase de réflexion autour de leur décisionnel SAP HANA. Ils se rendent compte de l’effort à fournir pour développer leur nouvelle plateforme décisionnelle et les HANA Rapid Views sont un formidable accélérateur de déploiement »



Les HANA Rapid Views sont disponibles sur FI-CO et SD. Les modules MM et PP sont actuellement en cours de développement.