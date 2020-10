Les métiers de la data science en 2020, le futur d’un passé régénéré

Si La VA des métiers de la data est in fine de construire des outils ou méthodologie permettant de comprendre la donnée et ainsi d’interpréter des phénomènes statistiques et mathématiques complexes répondant à des problématiques « business » … il y aurait une certaine naïveté à penser qu’il s’agit en définitive de simplement appliquer des recettes algorithmiques… ce qui dans ce cas pourrait être à la portée de jeunes talents bien formés fraichement diplômés….

Si effectivement, il ne s’agissait que de reproduire des méthodes déjà éprouvées… admettons…



Or sur un sujet émergeant comme la data… rien n’est si simple…



• Formalisation des questions métiers

• Capacité à libérer la donnée… favoriser sa disponibilité. Sujet simple et pourtant… les limites sont autant techniques que politiques…

• Volume de données disponible…

• Qualité des données disponibles

• Outil de data science à utiliser pour atteindre une certaine productivité et ne pas sombrer dans la dérive des POCS



D’une part, bien que l’entreprise stocke de la donnée depuis de nombreuses années, ces systèmes d’information ne permettent pas toujours une exploitation simple desdites data…



Certes l’avènement du big data, a permis dans certains cas de créer des entrepôts de données gigantesques…pour autant, bien que réglant le sujet du stockage, le sujet du modèle de données puis de son analyse sont des problématiques pouvant occuper des mois durant une DSI…reste ensuite à comprendre comment sont construites ces données et ce que leur fouille permettra d’apporter au métier de l’entreprise.



Comme souvent le sujet est un peu plus complexe qu’il n’y parait…Et la capacité d’accompagner les métiers tout en leur expliquant ce qu’un modèle peut faire ou ne pas faire… nécessite de fait, séniorité, pédagogie et surtout connaissance métier… ce qui s’acquière par l’expérience.



Or nous vivons actuellement un double mouvement dans les populations de Datascience, d’une part une pénurie, que la croissance des formations tente d’endiguer et par conséquent avec l’afflux d’une compétence arrivant, un rajeunissement de ce métier…



Par voie de conséquence, nous assistons à un certain « jeunisme » autant subit que désiré et une accélération des parcours : devenir manager rapidement quitte ensuite à délaisser la partie management pour lui préférer l’expertise….



Il y a ici le même paradoxe que dans le digital qui ne voulait recruter que des digital native de moins de 30 ans , parce qu’ayant grandi dans le digital, ils le comprenaient…



Dans une études sur le Mythe des digital native, les Chercheurs Paul A.Kirschnerab et Pedro De Bruyckere ont démontré que le stéréotype du digital native était tout aussi fondé que le mythe du yéti, car grandir dans un environnement numérique ne prédispose aucunement à sa maitrise et à sa compréhension, ni même à un intérêt particulier pour un usage poussé de ces technologies. (Teaching and Teacher Education - Volume 67, October 2017, Pages 135-142)



Cette idée a longtemps perduré et se retrouve parfois encore dans certaines organisations…



A ce premier constat, les progrès supposés de l’IA, laissant croire benoitement que l’algorithme pourra tout résoudre…. Incantation magique, à mettre en regard de l'étude IDC portant à 50% le taux d’échec de projets d’IA.



Contrairement aux idées reçues la qualification ne passe pas uniquement par la maîtrise d’un langage informatique ou la capacité à implémenter tel ou tel algorithme d’IA… si c’était si simple… au-delà de la compétence technique condition nécessaire mais non suffisante, la compétence métier demeure primordiale… et cette dernière ne s’acquière qu’avec de l’expérience… dans la réalité de l’entreprise !



Les modèle sociaux et managériaux à la française sont ici mis à mal… il y a une contradiction profonde : celle de la reconnaissance ultime par le management qui doit dès lors s’acquérir vite car la trajectoire professionnelle se doit d’être fulgurante tandis que l’expertise quant à elle demande du temps… comme un compagnon acquière la maitrise de son art.



C’est d’ailleurs un point notable : car dans l’organisation industrielle ou militaire la compétence valorisée prend son ancrage dans l’art du commandement… dans le cas d’un manager d’une unité de Datascience, le paradigme est tout autre… bien souvent le management se faisant par la compétence, l’écoute et donc par le plus sachant et le plus ouvert aux idées des autres.



L’organisation, pour pouvoir tirer pleinement partie de ses jeunes cerveaux et ne pas réinventer l’eau chaude, doit favoriser l’épanouissement d’un réel savoir et d’un savoir-faire qui s’accumule forcément que dans le temps : historiser les pratiques.



En data science plus que dans tout autre domaine la perte de savoir du passé est de la destruction pure et simple de compétence « métiers » clefs, la formation théorique tout au long de la carrière le seul moyen de la régénérer.