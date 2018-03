Les compétences essentielles d’un bon Data Scientist

L'ampleur de la pénurie de compétences en matière de data science est si grande, qu’on devrait presque être dans la peau d’un Data Scientist pour comprendre ce phénomène. La Commission européenne estime que l'UE aura besoin de 346 000 Data Scientists supplémentaires d'ici 2020, tandis qu'aux États-Unis, les estimations varient entre 100 000 et 190 000.



Aux Etats-Unis, seules 8 000 personnes obtiennent un diplôme en science ou en analyse des données chaque année. La réalité est plus alarmante pour la France qui ne compte que 1087 Data Scientists diplômés en 2016, selon Microsoft France, ce qui reste très loin du besoin des entreprises à l’heure actuelle[2]. C'est une bonne nouvelle si vous êtes l'un de ces rares diplômés, moins pour les entreprises qui ont un besoin urgent de talents pour libérer la puissance des données dans leurs silos.



Mais le faible nombre de diplômés en data science ne représente qu’une partie du problème. Comme nous l’avons évoqué précédemment, personne ne sort de l'université avec toutes les compétences nécessaires pour faire la différence dans l'univers de l'entreprise. Peu importe le niveau de compétences techniques qu'ils possèdent, les jeunes diplômés auront besoin de plusieurs années en entreprise pour parvenir à mettre en pratique la théorie pour résoudre des problèmes spécifiques.



Le défi auquel les entreprises sont confrontées est donc double : comment accéder au talent brut dans un premier temps, puis monétiser ces compétences afin qu'elles puissent être appliquées aux différents domaines de l'entreprise ? Dans la Silicon Valley, il est assez fréquent de voir les entreprises recruter les meilleurs diplômés de la promotion et les mettre au département de recherche et développement, en espérant qu’ils y apporteront de la valeur, tout en les formant pour devenir opérationnels dans d’autres départements.



Une autre approche pour atténuer ce problème consiste à faire en sorte que les talents sortant de l'université soient formés par l’entreprise. Cela devient possible s'il y a un engagement constant et strict entre le monde universitaire et celui de l’entreprise, et éventuellement des aides des pouvoirs publics. Par exemple, une partie du programme d'études pourrait être consacrée à l’acquisition de compétences en entreprise grâce à des stages rémunérés, ainsi qu’à un travail d’analyse pratique spécifiquement lié à l’entreprise d’accueil. Ceci bénéficierait tant aux diplômés qu’à l’industrie qui profiterait du regard neuf de ces jeunes étudiants pour résoudre les problèmes de data science.



Trouver la bonne approche prendra donc du temps. À plus court terme, les entreprises doivent élaborer une stratégie pour acquérir les talents dont elles ont besoin, notamment en offrant des avantages pour attirer les meilleurs Data Scientists, ainsi qu’une formation sur le terrain afin qu’ils génèrent de la valeur le plus rapidement possible. Si cela peut sembler coûteux, les entreprises devraient considérer cette approche comme stratégique, et aussi importante que tout investissement qu'elles feront au cours des dix prochaines années.



[1] Source : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/Feuille-de-route_big-data151214.pdf

[2] Source : https://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/la-france-peut-elle-devenir-un-leader-de-l-ia-face-aux-gafam-et-aux-batx-768007.html