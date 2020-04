Lutte contre le COVID-19 : Sinequa annonce la création d'un référentiel documentaire en libre accès à l'usage des chercheurs et des scientifiques

Sinequa, éditeur spécialisé dans la recherche de données en entreprise, a annoncé la création d'un portail de recherche scientifique doté d'un référentiel documentaire complet. Baptisé COVID-19 Intelligent Insight, ce portail en libre accès s'appuie sur la technologie intelligente et l'expertise de Sinequa pour aider les professionnels des secteurs de la science et de la médecine à explorer rapidement un corpus d'articles de recherche, de publications et de sources de données en constante et rapide évolution. L'objectif de ce projet est de faciliter l'identification des informations critiques et l'analyse des informations nécessaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19.



« Notre équipe a été invitée à faciliter l'accès des chercheurs aux informations dont ils ont besoin pour analyser les développements et les tendances de la recherche scientifique à propos du nouveau coronavirus et de la maladie infectieuse apparentée », a déclaré Alexandre Bilger, PDG de Sinequa. « Nous associons les publications et données scientifiques publiquement accessibles à notre plateforme de recherche intelligente (Intelligent Search) pour mettre à la disposition des chercheurs un ensemble de capacités avancées de traitement du langage naturel (NLP) et d'intelligence artificielle dans le but d'accélérer l'identification et l'étude des informations publiées au niveau mondial autour du nouveau coronavirus et du COVID-19. »



Le portail COVID-19 Intelligent Insight est l'un des plus importants référentiels de ce type : il permet de consulter et d'analyser de façon intelligente plus de 70 000 documents portant sur le COVID-19 et le SARS-CoV-2, de nouveaux documents étant ajoutés quotidiennement. Ce corpus est alimenté par les sources suivantes : l'ensemble de données de recherche ouvert COVID-19 (CORD-19) qui recense des articles scientifiques ; le centre d'information Elsevier ;les études cliniques disponibles sur le site clinicaltrials.gov, ainsi que des publications issues de la base de données de l'Organisation mondiale de la santé et des centres de contrôle et prévention des maladies Centers for Disease Control and Prevention — CDC) aux États-Unis.



La création de ce portail libre d'accès répond directement à la demande du Bureau de la politique scientifique et technologique (OSTP — Office of Science and Technology Policy) de la Maison Blanche et aux appels lancés par d'autres organisations de santé du monde entier en faveur d'une « technologie à base d'intelligence artificielle lisible par machine » capable de gérer l'abondante documentation consacrée aux maladies à coronavirus.



Le portail COVID-19 Intelligent Insight utilise l'analyse sémantique, l'intelligence artificielle et une connaissance de la terminologie clinique pour permettre aux membres de la communauté scientifique d'effectuer instantanément des recherches dans la base documentaire pour :

localiser ou découvrir rapidement des données utiles à leurs travaux ;

comprendre les matériaux pertinents en parcourant les documents affichés sous une forme enrichie avec un accès contextuel aux informations dignes d'intérêt ;

analyser les concepts clés dans l'ensemble de la littérature, et explorer les relations entre différents documents en affichant les extraits les plus utiles.

« En tant qu'ingénieurs, nous nous sommes sentis dans l'obligation morale de mettre notre technologie à la disposition de la communauté scientifique mondiale pour la soutenir dans sa lutte contre cette pandémie. Nous sommes à l'écoute des chercheurs afin de perfectionner le portail COVID-19 Intelligent Insight en fonction de leurs besoins. Nous les invitons à visiter le site à l'adresse covidsearch.sinequa.com/ et à nous faire part de leurs suggestions pour leur apporter une aide efficace dans la course contre le COVID-19 », a conclu Alexandre Bilger.



Pour plus d'informations sur le portail COVID-19 Intelligent Insight, veuillez consulter le site : https://go.sinequa.com/covid-19intelligentinsightresearchtool.html