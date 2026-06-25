MICHELIN Connected Fleet améliore la performance opérationnelle des gestionnaires de flotte grâce à un assistant IA intégré à sa plateforme MyConnectedFleet

Testé en conditions réelles, le MICHELIN AI Assistant permet aux utilisateurs de formuler des requêtes telles que : « Génère-moi un rapport montrant quels sont, au sein de ma flotte, les conducteurs les plus économes en carburant sur le mois » ; « Quels sont les camions de ma flotte qui nécessitent une intervention sur les pneumatiques ? » ; « Quel est le nombre de véhicules à l’arrêt actuellement ? » ; ou encore « Quel est le coût de ma consommation de carburant sur ce mois ? ».



Conçu comme un système fermé garantissant la confidentialité des données, il vise à réduire la complexité et à accompagner les gestionnaires de flotte au quotidien.



L’assistant IA se positionne comme un véritable partenaire des gestionnaires de flottes de poids lourds (HGV), de transport de passagers et de véhicules utilitaires légers (LCV), en leur fournissant des analyses sur la consommation de carburant, le comportement des conducteurs et les données relatives aux trajets. De nouvelles fonctionnalités viendront enrichir progressivement la solution, en fonction des retours clients.



« L’AI Assistant est l’évolution naturelle de notre ADN, forgé autour de l’accompagnement de nos clients. Conçu en co-construction avec certains de nos plus grands clients, il offre une manière plus intuitive de dialoguer avec les données d’usage de leurs véhicules, tout en supprimant la nécessité de générer des rapports multiples. Les gestionnaires de flottes augmentés peuvent ainsi se consacrer pleinement à la performance de leurs opérations. » — Sophie Foucque, CEO de MICHELIN Connected Fleet, Europe, Afrique et Australie.



Parmi les principaux bénéfices du MICHELIN AI Assistant :



 un accès direct depuis le portail web MyConnectedFleet ;



 des réponses immédiates — qu’il s’agisse d’interrogations rapides sur la sécurité ou les coûts, ou de demandes plus complexes comme la génération de rapports et l’identification de tendances, sous forme textuelle ou visuelle ;



 des analyses fondées sur les données en temps réel.



78 % des gestionnaires de flotte estiment que l’IA va transformer le secteur*. Avec cet AI Assistant, MICHELIN Connected Fleet met à disposition en temps réel une expertise unique née de 130 ans de savoir-faire en mobilité et 30 ans d’expérience en science des données. C’est un véritable compagnon pour les gestionnaires de flotte.



En plus d’enrichir l’expérience des gestionnaires de flotte, l’assistant IA peut s’associer à d’autres solutions — caméras embarquées intelligentes, technologies brevetées d’inspection automatique de l’usure des pneumatiques ou alertes en cas de sous-pression — afin de s’intégrer dans une approche globale, cohérente et centrée sur leurs besoins concrets à l’ère de l’intelligence artificielle.



Le MICHELIN AI Assistant est actuellement disponible pour les clients MICHELIN Connected Fleet au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Espagne, au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande, en Suède, en Allemagne et en Italie.



*Source : enquête MICHELIN Connected Fleet MarketPulse menée auprès de plus de 400 opérateurs de flotte en France et au Royaume-Uni, mars 2025.