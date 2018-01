MapR étend son approche ouverte de la gouvernance à l’ensemble des données d’entreprise

MapR Technologies, Inc., fournisseur d’une plate-forme unifiée prenant en charge tous les formats de données et tous les environnements de cloud, propose à présent une approche ouverte et étendue de la gouvernance des données qui englobe l’ensemble des données traitées par les applications d’entreprise. En effet, le nouveau cadre de gouvernance MapR DataOps intègre la plate-forme de données convergente MapR aux technologies de certains partenaires, avec à la clé une solution de bout en bout flexible qui aide les entreprises à répondre à leurs exigences de conformité en matière de gouvernance des données, au-delà des environnements de Big Data traditionnels tels qu’Apache Hadoop.



Adapté aux exigences de traçabilité des données et de transformation des données d’entreprise, le cadre de gouvernance MapR DataOps permet d’atteindre un niveau élevé de qualité et d’intégrité des données tout en respectant les exigences de conformité, notamment en matière de confidentialité. En déployant une approche ouverte et complète de la gouvernance des données, les entreprises peuvent mettre en œuvre une méthodologie qui privilégie le DataOps, une pratique de plus en plus utilisée par les grandes entreprises dont les équipes de data scientists, développeurs et autres spécialistes des données entraînent des modèles d’apprentissage automatique et les mettent en production. La méthodologie DataOps a pour objectif de favoriser une collaboration transversale et agile et accélère la création de valeur au bénéfice de l’ensemble de l’entreprise.



« Nous sommes convaincus que l’approche ouverte de MapR en matière de gouvernance répond parfaitement aux besoins des entreprises modernes », a déclaré Kaycee Lai, président et COO de Waterline Data. « Pour répondre aux exigences réglementaires et bien gérer la manière dont les différentes catégories de données sont traitées au sein de l’entreprise, les clients veulent utiliser une solution unique pour la gouvernance des données. En assurant automatiquement la connexion à des données hétérogènes d’un bout à l’autre de l’entreprise, Waterline propose une approche unifiée qui facilite la compréhension des données. »



« Cask et MapR s’associent régulièrement pour résoudre ensemble les problèmes de gouvernance et de gestion des données d’entreprise de leurs clients », a déclaré Jonathan Gray, fondateur et CEO de Cask. « Que ce soit sur site, sur le cloud ou de plus en plus souvent dans des environnements hybrides et multicloud, la plate-forme CDAP (Cask Data Application Platform) intègre toutes les sources de données existantes et émergentes, et simplifie considérablement les opérations, la sécurité et la gouvernance. En association avec le cadre de gouvernance DataOps de MapR, la plate-forme CDAP de Cask permet d’accéder rapidement et en libre-service aux données, au suivi de la traçabilité des données et des métadonnées, ainsi que de procéder à des analyses complètes de l’utilisation des données tout en fournissant l’accompagnement informatique que requièrent les grands comptes et les environnements de production. »



Le cadre de gouvernance DataOps de MapR est conçu pour apporter aux entreprises une approche de la gouvernance des données à la fois complète et ouverte, d’un bout à l’autre de leur organisation, afin de répondre aux exigences de mise en conformité. Les fonctionnalités proposées sont les suivantes :



Au-delà de Hadoop — Pour atteindre un haut niveau de confiance dans la qualité des données, la solution MapR dépasse la cadre d’un environnement de Big Data comme Hadoop ; en effet, la plupart des données proviennent et sont traitées à l’extérieur d’une plate-forme unique. Les données générées par les flux de médias sociaux, courriels, fichiers de log et même des SGBDR doivent faire l’objet d’une gouvernance.

Sécurité de la plate-forme — MapR résout les quatre piliers de la sécurité — authentification, autorisation, audit et protection des données — en utilisant au niveau de la plate-forme des fonctionnalités qui ne nécessitent ni extensions, ni outils de sécurité externes. Une solution de ce type est par conséquent complète et ne peut être contournée par des composants qui n’ont pas été soigneusement modifiés pour fonctionner avec un outil de sécurité externe.

Traçabilité des données — MapR propose un mécanisme robuste et évolutif pour capturer l’évolution des données à différents niveaux de l’entreprise et suivre la transformation des données de A à Z, à l’intérieur et à l’extérieur de la plate-forme de traitement du Big Data.

Gestion des métadonnées à grande échelle — Le catalogue de métadonnées complet de MapR permet de stocker et d’interroger les métadonnées telles que la source de données, les transformations et le pilotage (stewardship) de façon à la fois évolutive et efficace.

Découverte de données sécurisée en libre-service — Grâce à l’utilisation du langage SQL interactif propulsé par Apache Drill, MapR permet aux utilisateurs de découvrir des données sans devoir créer un schéma. Cette approche qui assure une sécurité granulaire au cours du processus de découverte permet aux administrateurs et aux propriétaires des données d’exposer des portions — même masquées — de données.

Gestion du cycle de vie des données — MapR attribue des règles pour placer les données dans des zones restreintes sur la base de critères tels que l’âge, la température ou l’emplacement des données. Les données froides peuvent être archivées ou effacées immédiatement.

« L’absence de gouvernance des données à l’échelle de l’entreprise aboutit à des résultats suspects et à une perte de temps considérable », a déclaré Mitesh Shah, responsable Technologie chez MapR. « À l’heure du DataOps, il est indispensable de mettre le bon cadre en place pour soutenir la gouvernance à l’échelle de l’entreprise. Avec son cadre de gouvernance DataOps, MapR permet aux entreprises d’étendre la traçabilité des données requise, ainsi que de répondre à d’autres besoins de gouvernance dans les différents environnements de cloud, sur site et en périphérie avec toutes les données de toutes les applications, même si elles sont considérées comme extérieures à la sphère du Big Data. »