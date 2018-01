Mind7 Consulting annonce une croissance de 60 % de son chiffre d’affaires en 2017

Cette année a été marquée par l’évolution de l’offre de service, l’arrivée de plus de 25 nouveaux collaborateurs et l’extension du domaine d’intervention de l’ESN qui a conclu de nouveaux partenariats stratégiques avec des acteurs de premier plan à l’image de Lightbend dans le domaine des architectures réactives.



Andrea Zerial, Directeur associé de Mind7 Consulting « Mind7 Consulting a su en quelques années bâtir un modèle de croissance durable en concevant des offres reposant sur des technologies à forte valeur ajoutée et des services de consulting et d’intégration éprouvés. L’approche agile de nos équipes nous permet d’intervenir rapidement sur des projets complexes dans les domaines de la maîtrise des processus et de la valorisation de l’information. »



En 2018, Mind7 Consulting souhaite aller encore plus loin et prévoit de poursuivre sa politique d’investissement pour conserver son avantage concurrentiel et accéder à de nouveaux relais de croissance.



Stéphane Hugot, Directeur associé de Mind7 Consulting « Mind7 consulting va continuer de se renforcer sur ses deux marchés historiques mais aussi s’ouvrir à de nouvelles opportunités à l’image des architectures réactives. 2018 va nous permettre d’intensifier notre politique de recrutement pour nous entourer de nouveaux collaborateurs afin d’offrir à nos clients une qualité de service de premier plan en s’appuyant sur des interlocuteurs dédiés. »