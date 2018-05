Mondobrain annonce le Décisionnel Augmenté pour les PME

Dès lors que Mondobrain met l’Intelligence Artificielle au service de tout problème dont les composantes tiennent dans un dossier Excel, et que l’application offre une composante de data-visualisation interactive efficace, l’entreprise Franco- Américaine a décidé de rendre son offre plus accessible encore aux PME PMI, qu’elles aient ou non implémenté une solution décisionnelle. En utilisant Mondobrain, les entreprises qui se sont contenté d’Excel jusque-là, prendront en quelques clics une avance significative et sauteront une marche technologique en accédant directement au Décisionnel Augmenté. Celles qui ont déjà franchi le pas de la Data-Visualisation pourront, en toute simplicité, « Augmenter » leur outil Décisionnel.



Cette nouvelle offre de Mondobrain est réservée aux PME/PMI de moins de 2,000 salariés (hors établissements financiers). Pour 250€ par mois et par KPI, Mondobrain offre à ses futurs clients une véritable aubaine technologique :



- La Mondoviz Illimitée : Accès à la data-visualisation interactive de Mondobrain pour toute l’entreprise, sans restriction.



- 3 Mondo Users : Ces Utilisateurs Augmentés bénéficient également des fonctionnalités de l’Intelligence Artificielle. Ils peuvent cliquer « Ask Mondobrain », le bouton qui déclenche le moteur d’Intelligence Artificielle de Mondobrain.



- L’assistance en ligne : Chaque nouveau client sera assisté par Mondobrain dans la mise en œuvre de la solution.

Mondobrain espère ainsi permettre aux PME/PMI, dont les capacités d’analyse et de visualisation de données reposent encore sur Excel, de se doter à moindre coûts des dernières avancées de l’Informatique Décisionnelle, et pour celles qui ont déjà un outil de BI, un accès simple et immédiat à l’Intelligence Artificielle. Rappelons que Mondobrain est d’une grande simplicité d’utilisation et ne requiert pas de compétences autres que celle du métier pour être mis en œuvre.



« Dans un cycle traditionnel de diffusion de l’innovation, rappelle Augustin Huret, ce sont généralement les grandes entreprises qui bénéficient les premières des grands progrès de la technologie. L’émergence des applications self-service, avec des entreprises comme salesforce.com dans le CRM et Tableau Software dans le Décisionnel, a inversé la proposition en laissant les PME/PMI mettre à profit leur agilité pour devancer les grandes entreprises et accroître leur compétitivité en s’appuyant sur les derniers développements de la technologie. Notre offre vise à accélérer ce cycle en offrant sans attendre l’accès au Décisionnel Augmenté aux PME/PMI. Nous espérons ainsi accélérer leur succès qui contribuera au nôtre en retour. Avec cette offre, nous nous adressons principalement aux entreprises de taille moyenne dont l’outil décisionnel principal reste le tableur, en leur offrant à un prix dérisoire, un accès simple et direct à la plus haute marche, celle du Décisionnel Augmenté. »



Mondobrain est une entreprise Franco-Américaine fondée par Augustin Huret, serial entrepreneur de l’Intelligence Artificielle et du Machine Learning. Mondobrain offre une solution d’Intelligence Augmentée très simple d’utilisation, qui permet la digitalisation des décisions, de la plus simple à la plus complexe, et dans tous les secteurs d’activité. L’Intelligence Augmentée est l’étape ultime de l’Informatique Décisionnelle qui permet, au-delà de l’observation et de la compréhension des données, de conjuguer et mobiliser les Intelligences Humaine, Collective et Artificielle pour proposer aux décideurs des recommandations documentées et traçables.