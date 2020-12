MyDataModels lève 2,5 millions d'euros pour soutenir sa forte croissance à l'international

MyDataModels, startup française spécialisée en IA qui propose une plateforme d'analyse prédictive basée sur des technologies de Machine Learning avancées, annonce une levée de fonds à hauteur de 2,5 millions d'euros en seed. Ce tour de table, clôturé durant la crise sanitaire, est mené par Speedinvest avec la participation de Earlybird, investisseur historique de MyDataModels, et Région Sud Investissement. Ce nouveau financement va permettre à MyDataModels de soutenir sa forte croissance et l'expansion de ses activités sur de nouveaux marchés ainsi que de poursuivre sa stratégie de développement commercial tout en renforçant ses effectifs.



MyDataModels : capitaliser sur l'IA et le Machine Learning pour prendre des décisions stratégiques



Fondée en 2018 par Alain Blancquart et Denis Bastiment, l'entreprise ambitionne de rendre accessibles à tous, les capacités d'Intelligence Artificielle et de Machine Learning. Après plusieurs années de développement, MyDataModels propose, TADA, une plateforme d'analyse prédictive. À partir de petits jeux de données, la plateforme fournit une analyse précise pour permettre aux entreprises de comprendre, prédire et prendre des décisions stratégiques. Elle permet ainsi à des professionnels sans connaissance particulière en intelligence artificielle d'optimiser leur activité. Fort de son succès, MyDataModels accompagne déjà de grandes entreprises dans les domaines de la santé et de l'industrie comme Sanofi ou encore Thales.



« Nous sommes enthousiastes à l'idée de porter toujours plus loin notre ambition de démocratiser l'accès à l'Intelligence Artificielle, pour tous. Cette nouvelle levée de fonds va nous permettre de renforcer notre positionnement auprès des grands groupes que nous accompagnons et par la même occasion soutenir notre croissance auprès des plus petites et moyennes entreprises. Les professionnels doivent prendre conscience de la puissance apportée par une analyse précise de leurs données et notamment des plus petites d'entre-elles. Nous sommes impatients de collaborer avec Speedinvest, qui nous accompagne notamment sur les aspects liés au développement commercial en France, et à l'international. » exprime Alain Blancquart, CEO de MyDataModels.



Démocratiser l'analyse prédictive auprès du plus grand nombre



Avec ce tour de financement, MyDataModels ambitionne d'accélérer sa stratégie de commercialisation pour opérer sur de nouveaux marchés, en France et à l'international. L'opportunité également de renforcer sa croissance par l'accroissement de ses effectifs et le développement de son département marketing. Si aujourd'hui la plateforme TADA est davantage utilisée par les grands groupes, l'ambition de MyDataModels est de s'adresser à tout type d'entreprise, dont les PME et les TPE, sur tous les marchés.



« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accompagner la croissance et le développement de MyDataModels en France et à l'étranger. Leur technologie permet ainsi de construire des modèles de Machine Learning basés sur des ensembles de données limités, les entreprises peuvent donc capitaliser sur la valeur des Small Data, peu importe l'environnement dans lequel elles évoluent. MyDataModels propose une solution clé en main pour toutes les entreprises et les professionnels qui souhaitent implémenter de l'IA quotidiennement sans connaissance particulière en Machine Learning. », indique Rick Hao, Principal chez Speedinvest.



« MyDataModels propose une technologie qui s'adapte en fonction des besoins des entreprises ainsi que de leur environnement technologique, ce qui permet un éventail important de nouvelles applications d'IA embarquées. C'est également une opportunité de croissance incroyable pour MyDataModels qui peut ainsi toucher de nombreuses autres activités. », explique André Retterath, Principal chez Earlybird.