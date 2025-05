MyReport prolonge l’expérience de la simplicité Pennylane jusqu’à l’analyse de données pour les PME

MyReport - l’éditeur français de solution d’analyse de données tout-en-un dédiées aux PME – et Pennylane, acteur majeur des logiciels comptables et financiers, annoncent un partenariat. Ensemble, MyReport et Pennylane proposent aux PME une solution intégrée, alliant pilotage financier optimisé et analyse stratégique des données, pour éclairer la prise de décision dans un écosystème 100 % français.



Créée en 2001, MyReport s’est imposé en quelques années seulement, comme une référence majeure du reporting et de l’analyse de données des PME françaises. Sa mission : permettre à tous les métiers d’exploiter leurs données en quelques clics. MyReport transforme ainsi la donnée brute en outil stratégique, au service du pilotage et de la performance des PME. Avec 5 agences à travers la France, un réseau de plus de 100 partenaires certifiés (intégrateurs, éditeurs et pure players), MyReport s’impose comme un pilier de la Business Intelligence française, alliant expertise métier, simplicité d’usage et performance décisionnelle.



Lancée en 2020, Pennylane est né d’un constat simple : les échanges entre les dirigeants d’entreprise et les services comptables manquent de fluidité. Pour y remédier, la start-up développe la première plateforme tout-en-un permettant à la fois de piloter la production comptable et d’offrir aux dirigeants et aux directeurs financiers une vision claire et centralisée de leur gestion comptable et financière. En 2025, Pennylane accompagne désormais au quotidien plus de 350 000 entreprises dans l’optimisation et le pilotage de leur activité.



Avec la volonté forte d’offrir aux PME une solution clé en main efficace et complète, les deux éditeurs allient leurs expertises pour répondre à leurs attentes en matière de gestion financière et d’analyse de données.



Bénédicte Groult, Responsable des alliances au sein de MyReport explique : « Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration. MyReport bénéficie d’un réseau de partenaires certifiés et convaincus du bénéfice de l’intégration de MyReport et Pennylane pour les clients PME. C’est la raison pour laquelle nous avons mis à leur disposition cette connexion prête à l’emploi, leur permettant de déployer rapidement la solution chez leurs clients. Grâce à celle-ci, nos partenaires peuvent mettre à disposition de leurs clients tous les outils pour optimiser leur gestion financière à travers des indicateurs et données directement exploitables, facilitant l’adoption. Ce gain de temps et d’efficacité permet ainsi aux clients de concentrer leur budget sur des besoins spécifiques et stratégiques. De son côté, Pennylane renforce son offre de pilotage à l’intention des dirigeants des PME. »



Un duo gagnant pour les entreprises françaises



Les PME équipées des 2 solutions bénéficieront désormais d’une solution renforcée via :



Une gestion financière et comptable simplifiée grâce à Pennylane ;

Une meilleure optimisation : grâce à des analyses approfondies et des tableaux de bord dynamiques avec MyReport ;

Deux solutions 100 % françaises, au service des entreprises locales ;

Une vision globale de l’ensemble de l’activité de l’entreprise grâce à la possibilité de se connecter à d’autres sources de données (RH, logistique, commerce…) ;

Une intégration clé en main pour piloter l’activité des PME



L’intégration MyReport x Pennylane constitue un package complet pour le pilotage d’entreprise :



Des tableaux de bord prêts à l’emploi pour suivre les ventes, analyser plusieurs entités ou présenter des données à la direction et aux partenaires financiers.

Un passage fluide des tableaux de bord vers Excel pour affiner les analyses, un contrôle approfondi et la création d’indicateurs sur mesure.



Des outils de personnalisation avancés pour adapter les suivis comptables et analytiques aux besoins spécifiques de chaque entreprise (cartographie des ventes et des encaissements, regroupements SIG, comptes "Intra", catégories analytiques, trésorerie, etc.).



Une évolutivité garantie grâce à l’ouverture de MyReport vers d’autres sources de données.



MyReport et Pennylane mettent désormais à disposition des PME une solution complète, performante et évolutive, qui allie puissance analytique et gestion financière intuitive.



Comme l’indique Brieuc Courcoux, VP Partner Sales chez Pennylane : «Notre collaboration avec MyReport s’inscrit avec l’ambition commune de fournir aux PME des outils de pilotage et de gestion extrêmement intuitifs et performants ainsi qu’accessibles financièrement. En combinant l’expertise financière de Pennylane, la puissance analytique de MyReport, ainsi que nos réseaux de partenaires, nous mettons à disposition du marché des entreprises PME une solution intégrée, modulable et immédiatement interopérable. C’est un levier essentiel pour accompagner l’incroyable accélération de Pennylane sur le marché des PME, désormais adopté par les dirigeants et DAF et leurs équipes comptables. »



La collaboration, effective depuis peu, est notamment disponible via le réseau d’intégrateurs certifiés de MyReport et Pennylane. Elle compte déjà des clients comme My Vélo et Europ Environnement, accompagnés respectivement par les intégrateurs groupe NRC - Inovagès et Absys Cyborg.