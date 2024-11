MyReport x EBP, A Cegid Company : Un partenariat stratégique pour accompagner les TPE/PME

MyReport - l'éditeur français de solutions d'analyse de données tout-en-un dédiée aux PME - est fier d’annoncer son partenariat avec EBP, A Cegid Company, un acteur majeur du marché français des solutions comptables, de gestion commerciale, et de paie pour les TPE et PME. Avec ce partenariat, MyReport vise à simplifier la gestion et l’analyse des données comptables au sein des entreprises, permettant ainsi une prise de décision plus éclairée et plus performante. A l’heure où le marché de la BI en France est en pleine expansion, avec une demande croissante pour des solutions plus accessibles, ce partenariat a pour but de répondre aux besoins et aux attentes des entreprises de l’Hexagone de toutes tailles et de tous les secteurs, notamment le commerce, la finance, ou encore l’industrie.



Pourquoi ce partenariat ?

Cette collaboration répond à une volonté commune d’ajouter de la valeur pour les clients des deux entreprises, notamment sur le marché des TPE et PME françaises. La complémentarité des solutions MyReport et d’EBP, A Cegid Company permet aux utilisateurs de bénéficier d’une analyse approfondie de leurs données comptables.



Pour MyReport, ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives. Les partenaires d’EBP, A Cegid Company auront désormais la possibilité de revendre la solution à travers des extensions pour permettre à leurs clients d’analyser leurs données grâce à des outils intuitifs, tout en ayant la possibilité de développer des projets BI plus complexes.



Pour l’ensemble des partenaires de MyReport, cette offre packagée est une vraie opportunité de business car elle permet d’assurer une mise en œuvre immédiate de la solution.



Prochaines étapes

Aujourd’hui et grâce aux extensions MyReport pour EBP Comptabilité et Gestion Commerciale, l’entreprise met à profit toute son expertise pour proposer une solution prête à l'emploi, facilitant ainsi son implémentation et son déploiement. Cela représente un gain de temps considérable pour les utilisateurs, qui deviennent immédiatement opérationnels, tout en offrant une approche structurée. En outre, la solution est entièrement personnalisable, permettant d’adapter les tableaux aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Ces extensions sont déjà utilisées par plusieurs clients, confirmant leur efficacité sur le terrain.



Dans les mois à venir, MyReport continuera à accompagner ses partenaires actuels pour optimiser le déploiement de ces extensions, tout en développant de nouvelles collaborations avec des partenaires EBP, A Cegid Company notamment des experts en finance et en gestion, afin de renforcer son réseau et élargir son offre. L’entreprise entend également répondre aux besoins croissants en matière de gestion des données, permettant aux milliers de clients d’EBP, A Cegid Company de piloter leur activité de manière plus précise et efficace.



En parallèle, MyReport a participé le 19 septembre à l’événement annuel d’EBP, A Cegid Company dédié à ses partenaires certifiés. Cet événement a été l’occasion de faire découvrir l’offre aux partenaires, et d’identifier de premières opportunités business.



Ambitions pour l'avenir

Sous la direction de Bénédicte Groult, nouvelle responsable des alliances chez MyReport, l’entreprise vise à renforcer ses partenariats et à élargir sa présence sur le marché. L’intégration de MyReport à EBP Comptabilité et Gestion Commerciale marque une étape majeure dans la simplification de la gestion des données comptables pour les TPE et PME, tout en permettant aux entreprises d’être plus agiles dans la prise de décision.



"Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec MyReport, une entreprise dont les valeurs et les ambitions sont parfaitement alignées avec celles d'EBP, A Cegid Company. Ensemble, nous proposons des outils puissants pour aider nos clients à piloter leur activité avec précision", conclut Catherine Escudier, Directrice commerciale France et International, EBP, A Cegid Company,