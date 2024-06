MyReport annonce le déploiement de son offre SaaS à l’été 2024

Prévue pour une sortie en juillet, l’offre SaaS MyReport s’inscrit dans un contexte d’évolution du marché et vise à offrir toujours plus d’autonomie, de mobilité et de simplicité dans le pilotage de la donnée à ses utilisateurs, le tout dans un environnement prêt à l’emploi et sécurisé. Pour rappel, en 2022, plus de la moitié (56%) du CA de l’activité d’édition de logiciels est réalisée en mode SaaS, confirmant dans un contexte de montée en puissance du modèle en France une hybridation des usages.



Depuis juillet 2023, MyReport propose déjà, via son offre d’extension, des tableaux de bord métier packagés qui se lient aux logiciels majeurs du marché (Sage, Lucca, EBP, Divalto…). Le lancement de cette offre en version SaaS lui permet d’aller encore plus loin dans sa volonté de développer une approche clé en main auprès des PME. Pour ce faire, MyReport prévoit une sortie de son offre SaaS en deux temps, avec dès juillet une offre de tableaux de bord pré-paramétrés, auquel suivra, au cours du second semestre, l’étape de leur personnalisation. Par la suite, en 2025, MyReport proposera l’ensemble des modules de son progiciel pour déployer des projets d’analyses de données, de reporting ou de datavisualisation en SaaS.



MyReport a ainsi développé de nouvelles expertises et compétences en faisant grandir les rangs des équipes R&D et infrastructure (effectif doublé depuis 2021). Ce passage en SaaS marque une évolution logique pour MyReport qui a déjà fait évoluer son offre de la vente de licences et de services vers un modèle de location pour préparer ses partenaires et ses clients à un modèle de souscription.



Ce déploiement en SaaS permet ainsi à MyReport de proposer les deux modes d’usage, permettant aux utilisateurs finaux de choisir selon leur organisation, leurs besoins et leurs process de gestion des données.



De plus, l’éditeur va désormais intégrer les coûts de plateforme pour assurer en retour une économie à ses clients. Moins de coûts et moins de contraintes pour les utilisateurs (acquisition, mise en route, administration, maintenance du serveur, sécurisation des données…) sont les moteurs de cette nouvelle étape chez MyReport, ses partenaires et les clients utilisateurs de sa solution.