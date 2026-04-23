MyUnisoft structure l’exploitation de la donnée avec MyU Datalake, son socle dédié au pilotage et à la Business Intelligence

« Avec MyU Datalake, nous avons conçu un socle qui permet de rassembler l’ensemble des données dans un espace unique et sécurisé, pour les transformer en informations claires et directement exploitables. L’objectif est de donner aux cabinets une lecture globale et cohérente de leur activité à partir de leurs propres données. » déclare Grégoire Leclercq, CEO de MyUnisoft



Centraliser pour mieux exploiter la donnée métier

MyU Datalake regroupe, au sein d’un référentiel unique, l’ensemble des données produites par les solutions de la galaxie MyUnisoft. Le périmètre couvre notamment les écritures comptables, les sociétés, les documents avec suivi OCR, ainsi que les immobilisations, amortissements, dossiers de révision, véhicules, établissements et l’historique du capital.



Cette centralisation permet de croiser des données comptables, sociales, fiscales et de gestion afin de proposer une lecture globale et cohérente de l’activité.



Accélérer l’accès à la Business Intelligence

La solution se connecte nativement aux principaux outils de Business Intelligence utilisés par les cabinets, tels que Power BI, Excel ou MyReport, sans export manuel ni retraitement.



MyU Datalake est conçu pour traiter des volumes de données élevés en s’appuyant sur une technologie de flux différentiel (Delta), permettant une synchronisation rapide des données, y compris pour les dossiers volumineux, avec une traçabilité explicite des suppressions. Les données sont ainsi disponibles et mises à jour sous 24 heures pour les usages d’analyse, de pilotage et de prise de décision.



Faire de la souveraineté un socle stratégique

Dans un contexte géopolitique où la maîtrise de la donnée devient un enjeu structurant, MyUnisoft fait le choix d’une souveraineté totale, à la fois opérationnelle et technologique. L’ensemble des données est hébergé en France et sauvegardé en Europe, garantissant un cadre conforme et maîtrisé. MyUnisoft développe et maîtrise en interne l’ensemble des briques techniques de sa plateforme, assurant une maîtrise complète de toute la chaîne de valeur, de la collecte à l’exploitation des données. Les derniers services historiquement hébergés chez des fournisseurs de cloud public sont en cours de migration vers un cloud souverain opéré par MyUnisoft.



Sécuriser et gouverner les données

MyU Datalake repose sur un pipeline complet avec exposition des données via des vues sécurisées en lecture seule, garantissant confidentialité, intégrité et conformité.



« La gouvernance et la sécurité des données sont au cœur du dispositif. Les données sont exposées en lecture seule via des vues sécurisées, avec des mécanismes de contrôle qui préviennent toute anomalie et garantissent la fiabilité dans le temps. » déclare Jean-Baptiste Haentjens, CPTO de MyUnisoft



Des mécanismes de contrôle sont intégrés pour prévenir toute purge accidentelle en cas d’anomalie, complétés par un système de relance automatique des traitements. L’infrastructure, la sécurité et le support sont opérés par MyUnisoft, assurant un environnement fiable et pérenne.



Une solution destinée aux cabinets structurés

MyU Datalake s’adresse aux organisations disposant de ressources internes dédiées à la donnée, telles qu’un service SI, un « data controller » ou des profils data, nécessaires à la mise en place, à la modélisation des indicateurs et à l’exploitation des données.