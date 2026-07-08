NetApp acquiert DataPelago pour sa technologie de traitement des données pour l’IA

NetApp® (NASDAQ : NTAP), spécialiste de l’infrastructure intelligente de données, annonce l’acquisition de DataPelago, une entreprise californienne spécialisée dans l’infrastructure de données pour l’IA, reconnue pour son approche innovante visant à éliminer les goulets d’étranglement liés au traitement des données pour les charges de travail d’IA et d’analytique. Cette acquisition marque une extension majeure du portefeuille de NetApp, en permettant un traitement des données accéléré par GPU directement aligné avec la couche de stockage. Avec cette opération, NetApp s’impose comme l’entreprise qui rend concrète l’activation sans copie des données d’entreprise pour l’IA.



L’IA constitue le grand basculement de plateforme de notre époque, mais les entreprises constatent que leur principal frein réside dans leur capacité à préparer, gouverner et exploiter leurs données assez rapidement pour passer l’IA en production. Pour y parvenir, il est essentiel de rendre le calcul accéléré possible là où les données sont créées et stockées. DataPelago répond à cet enjeu en repensant fondamentalement l’endroit où s’exécute le calcul accéléré : au niveau de la couche de données, et non au-dessus.



« À mesure que les modèles d’IA et les puces qui les alimentent gagnent en efficacité, les entreprises ont besoin d’une infrastructure de données tout aussi intelligente et puissante pour exploiter pleinement le potentiel de leurs données », déclare George Kurian, Chief Executive Officer de NetApp. « NetApp joue un rôle de premier plan dans l’accompagnement de ses clients pour stimuler l’innovation et créer de la valeur métier, en leur donnant une maîtrise complète de leur actif le plus stratégique : leurs données. Avec DataPelago, nous renforçons notre capacité à aider les clients à comprendre et traiter leurs données avec l’agilité nécessaire pour libérer un avantage concurrentiel. »



La technologie cœur de DataPelago, Nucleus, est un moteur universel de traitement des données qui s’appuie sur le calcul accéléré hétérogène, combinant CPU et GPU, pour traiter les données là où elles résident. En traitant les données au niveau de la couche de stockage, plutôt que de les déplacer vers des clusters de calcul externes, Nucleus réduit les coûts d’infrastructure jusqu’à 80 % et offre des performances jusqu’à 10 fois supérieures aux approches conventionnelles. En outre, en évitant aux clients de copier leurs données depuis leurs systèmes opérationnels vers des systèmes d’IA, DataPelago supprime le principal goulet d’étranglement du déploiement de l’IA en entreprise. Sa technologie apporte déjà de la valeur à de grandes entreprises dans plusieurs secteurs, en accélérant des charges de travail exigeantes tout en améliorant l’efficacité de l’infrastructure à grande échelle.



« La mission de DataPelago est d’éliminer les goulets d’étranglement du traitement des données qui empêchent l’innovation en IA d’atteindre tout son potentiel », déclare Rajan Goyal, fondateur et Chief Executive Officer de DataPelago. « Rejoindre NetApp nous donne l’occasion d’associer notre technologie de traitement de rupture au meilleur portefeuille d’infrastructures de données du marché. Les entreprises ont investi des milliards dans les GPU et les modèles d’IA, mais leurs données restent fragmentées, laissant de précieuses ressources de calcul inutilisées au lieu de mettre ces investissements au service de leurs objectifs. Ensemble, nous sommes en position d’aider les clients à simplifier et accélérer le déploiement de l’IA à grande échelle. »



« Le moteur Nucleus de DataPelago apporte une accélération définie par logiciel directement à la couche de stockage, en traitant les données à travers les CPU et les GPU afin que les entreprises puissent préparer, gouverner et exploiter leurs données pour l’IA sans les déplacer. C’est cela, la véritable activation sans copie », déclare Syam Nair, Chief Product Officer de NetApp. « NetApp gère plus de données d’entreprise, dans davantage d’environnements, que n’importe quel autre acteur du secteur. La prochaine phase de l’IA sera remportée par ceux qui sauront faire travailler ces données à la source, et l’équipe DataPelago apporte l’expertise technique et la rapidité d’exécution nécessaires pour nous permettre d’y parvenir plus vite. »



À la suite de cette acquisition, DataPelago opérera en tant que filiale à 100 % de NetApp. Cette annonce s’inscrit dans la dynamique de croissance continue de NetApp, après de récents partenariats de premier plan avec Cisco, Google Cloud, Red Hat et SK Telecom, entre autres.