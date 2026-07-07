Anaplan étend sa collaboration avec Google Cloud pour accélérer la prise de décision pilotée par l’IA des entreprises en France

Anaplan, plateforme de référence de planification de scénarios et d’analyse pilotée par l’intelligence artificielle, conçue pour optimiser la prise de décision dans un environnement économique toujours plus complexe, annonce aujourd’hui l’extension de son partenariat stratégique avec Google Cloud.



Cette collaboration renforcée permet de déployer la puissante plateforme d’Anaplan, intégrant des capacités avancées d’orchestration des données, des couches d’agents IA spécialisés par domaine métier et un moteur de calcul en temps réel, sur l’infrastructure cloud sécurisée de Google Cloud en France.



Cette annonce intervient près de six ans après le lancement du partenariat entre Anaplan et Google Cloud, et près de dix ans après que Google est devenu client d’Anaplan. L’extension de cette alliance stratégique en France vient compléter les déploiements déjà disponibles aux États-Unis, au Canada, au Royaume d’Arabie saoudite et au Japon.



Cette évolution répond directement à la demande croissante des entreprises françaises en matière de souveraineté et de résidence des données. Les entreprises françaises pourront exploiter leurs propres données en toute sécurité dans des modèles de planification alimentés par l’IA afin de mieux anticiper la volatilité des marchés, tout en répondant plus facilement aux exigences locales de conformité.



« Dans un marché en constante évolution, la capacité à agir rapidement et avec confiance constitue un avantage concurrentiel majeur pour les dirigeants amenés à prendre chaque jour des décisions critiques, notamment dans des secteurs aussi dynamiques que le luxe et le retail », déclare Laurent Martini, Managing Director EMEA d’Anaplan. « Grâce à Anaplan sur Google Cloud, nos clients français peuvent désormais tirer pleinement parti de notre plateforme de planification de scénarios et d’analyse pilotée par l’IA, hébergée au plus près de leurs opérations, tout en bénéficiant de l’infrastructure sécurisée et conforme dont ils ont besoin pour accélérer leur croissance. »



Ce partenariat permet également aux clients de combiner facilement leurs données internes avec des sources tierces et de bénéficier des capacités avancées de BigQuery, la plateforme de données autonome pilotée par l’IA de Google, qui automatise l’ensemble du cycle de vie des données. Pour Google Cloud, ce renforcement du partenariat avec Anaplan consolide également sa position auprès des grandes entreprises françaises, notamment dans les secteurs du luxe, des biens de consommation et du retail, où la maîtrise et la localisation des données constituent des enjeux majeurs.



« Cette collaboration avec Anaplan illustre notre engagement à accompagner les entreprises françaises dans leur transformation digitale en combinant la puissance de notre infrastructure cloud IA, sécurisée et évolutive, avec les capacités de planification pilotées par l’IA d’Anaplan », déclare Brian Goldstein, Vice President and General Manager, Strategic AI and ISV GTM chez Google. « Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec Anaplan afin d’aider les décideurs français à saisir de nouvelles opportunités de croissance. »



L’annonce d’aujourd’hui fait suite au lancement récent par l’entreprise d’« Agentic Enterprise », un modèle opérationnel intégré, reposant sur une infrastructure informatique et de données partagée, qui repense les fonctions métier essentielles en recourant à des agents d’IA pour gérer les opérations, permettant ainsi aux collaborateurs de se concentrer sur la prise de décisions stratégiques. Anaplan, qui accompagne des entreprises telles qu’ AXA, Generali, JLR, et L’Oréal, proposera un portefeuille d’agents destinés aux domaines de la finance, de la supply chain, des ventes et des ressources humaines. La première série d’agents basés sur des compétences, destinés au service du directeur financier, est prévue pour la fin de l’année.