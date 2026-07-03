Akeneo lance la première plateforme d'expérience produit véritablement agentique

Akeneo, leader mondial de l'expérience produit (PXM), dévoile aujourd’hui Agentic Ziggy, une nouvelle couche d'interface utilisateur agentique intégrée nativement dans Akeneo Product Cloud. Inspiré de l’hydre emblématique d'Akeneo, Agentic Ziggy permet aux utilisateurs de piloter des flottes d'agents spécialisés capables d’enrichir, gouverner et orchestrer les données produits à leur place, à grande échelle pour répondre aux exigences du commerce agentique.



À mesure que les expériences de découvertes pilotées par l’IA complètent progressivement, voire remplacent, les mécanismes traditionnels de navigation et de recherche, les données produits deviennent l’actif stratégique qui permettra aux marques, fabricants, distributeurs et retailers de rester visibles et pertinents aux yeux des consommateurs. Les équipes en charge des données produits font déjà face à des défis croissants de passage à l’échelle, alors que les entreprises deviennent toujours plus complexes, omnicanales et internationales. L’essor du commerce agentique ne fait qu’accentuer cette pression en imposant un niveau inédit de complexité et de rapidité opérationnelle.



Agentic Ziggy est une IA d'orchestration conçue pour aider les équipes en charge des données produits à accompagner la croissance de leur entreprise tout en améliorant la qualité et la performance de leurs données. Elle coordonne une flotte d'agents spécialisés capables d’intervenir sur l'ensemble du cycle de vie des données produits : modélisation, cartographie des schémas, enrichissement, contrôle qualité ou encore gouvernance. Les équipes bénéficient ainsi d'une force de travail virtuelle qui automatise les tâches complexes et répétitives tout en leur permettant de conserver le contrôle des décisions.



Qu'il s'agisse d'un merchandiser utilisant un agent d'enrichissement pour transformer instantanément les visuels produits sur l’ensemble des déclinaisons des canaux de distribution, ou d'un responsable de la syndication s’appuyant sur un agent dédié pour convertir automatiquement des messages d’erreurs complexes des revendeurs en recommandations claires et exploitables, Agentic Ziggy aide à transformer les complexités opérationnelles en actions coordonnées. Les équipes peuvent ainsi automatiser des opérations réalisées à grande échelle tout en garantissant un haut niveau de qualité des données. Cette annonce marque la première étape d'un investissement stratégique pluriannuel d'Akeneo visant à faire évoluer Product Cloud vers une plateforme pleinement agentique.



À mesure que les opérations sur les données produits deviennent plus intelligentes et automatisées, le rôle des équipes évolue lui aussi. Agentic Ziggy leur permet de consacrer moins de temps aux tâches opérationnelles répétitives et davantage à l’amélioration des résultats, à l’optimisation des expériences produits et aux décisions stratégiques qui créent de la valeur pour l'entreprise.



"Agentic Ziggy nous a permis de mieux comprendre nos données produits et d'agir beaucoup plus rapidement. Là où certaines mises à jour nécessitaient auparavant plusieurs cycles de préparation et de révision, elles peuvent désormais être réalisées beaucoup plus efficacement. La possibilité de prévisualiser les changements avant validation est également essentielle pour renforcer la confiance des utilisateurs.", a déclaré Tiaan Heystek, responsable de la stratégie des données produits chez Elemis.



Les systèmes PXM ont toujours permis aux entreprises de centraliser et de gouverner leurs informations produits. Mais à mesure que les catalogues gagnent en complexité et que le commerce agentique accélère les rythmes de marché, disposer d’une simple visibilité sur les problèmes ne suffit plus. Agentic Ziggy va plus loin : des agents IA coordonnent désormais les workflows opérationnels sur l’ensemble du cycle de vie des données produits, tandis que les équipes conservent un contrôle total sur les décisions, la gouvernance et la stratégie.



"Depuis des années, les équipes en charge des données produits s’adaptent à une complexité croissante des catalogues. Avec l’accélération, tant en vitesse qu’en échelle, ce défi ne fait que s'intensifier", a déclaré Romain Fouache, PDG d'Akeneo. "Agentic Ziggy s’appuie sur 15 années d'expertise d’Akeneo dans la gestion des données produits pour aider les entreprises à faire évoluer leurs opérations à grande échelle, à absorber cette complexité et à générer davantage de valeur métier à partir de leurs données produits, tout en conservant le niveau de gouvernance et de confiance attendues par les grandes organisations."



Parmi les principales nouveautés :



Demander et agir avec Agentic Ziggy : les utilisateurs passent désormais de la compréhension des enjeux liés aux données produits à leur mise en œuvre concrète grâce à un espace de travail nativement conçu pour l'IA. Les intentions exprimées en langage naturel déclenchent des workflows pilotés par des agents, sans configuration manuelle, tout en intégrant à chaque étape les mécanismes de gouvernance, de validation et de contrôle nécessaires aux entreprises.

Gestion intelligente des erreurs : de nouvelles capacités de gestion intelligente des erreurs accélèrent la résolution des problèmes de syndication en traduisant automatiquement les messages techniques des distributeurs en recommandations claires, compréhensibles et directement exploitables dans la langue de l'utilisateur. Les équipes peuvent désormais identifier, prioriser et résoudre les problèmes de syndication à grande échelle de manière autonome, sans avoir recours à une expertise technique spécifique.

Transformations d'actifs par IA : les nouvelles fonctionnalités d’édition d'images assistées par IA, intégrées à Akeneo DAM, permettant aux équipes de créer, optimiser et localiser leurs visuels produits à partir de simples instructions en langage naturel. Elles peuvent ainsi générer instantanément des variantes de couleur, modifier des arrière-plans ou adapter leurs visuels à différents marchés et campagnes, directement dans leurs workflows habituels.

Une IA agentique conçue pour les exigences des grandes entreprises



Agentic Ziggy permet aux entreprises de déployer des workflows pilotés par l'IA sans renoncer à leur gouvernance. Dès sa conception, la plateforme intègre les mécanismes attendus par les grandes organisations : gestion des rôles et des permissions, workflows de validation, visibilité complète sur les actions réalisées par les agents et modèle de proposition puis d'approbation garantissant que les utilisateurs gardent à tout moment le contrôle des décisions, des données et de la stratégie commerciale.



"Pour suivre l’évolution des modes de découverte des produits, la multiplication des canaux et l’accélération des cycles d’innovation, les données produits doivent devenir plus dynamiques et plus réactives", a déclaré Andy Tyra, directeur produit chez Akeneo. "Les entreprises qui réussissent seront celles capables d’améliorer en continu les expériences produits plutôt que de les corriger ponctuellement. Agentic Ziggy aide les équipes à tirer pleinement parti de l'intelligence produit en instaurant des cycles d'amélioration continus qui maintiennent les catalogues performants, visibles et compétitifs, tout en permettant aux équipes de se concentrer sur les initiatives stratégiques."



Construire l'avenir des opérations autour des données produits



Cette annonce constitue la première étape d'un investissement stratégique pluriannuel consacré aux opérations agentiques. Les fonctionnalités dévoilées permettent dès aujourd'hui aux équipes d'agir plus efficacement sur leurs données produits tout en posant les fondations d'une plateforme où IA, gouvernance et données produits collaborent pour améliorer en continu les expériences produits.



En intégrant cette nouvelle couche opérationnelle au sein d’Akeneo Product Cloud, Akeneo accompagne les entreprises dans leur transition d’une simple gestion des informations produits vers une plateforme capable de passer à l’action. Les données produits ne constituent plus uniquement un référentiel de confiance, mais deviennent un système d'action capable de générer des actions coordonnées et des résultats métier mesurables.