Sanofi choisit Snowflake pour accélérer le développement de médicaments avec l’IA

Le Data Cloud AI Snowflake (NYSE: SNOW)* annonce que Sanofi, l’une des principales entreprises biopharmaceutiques mondiales, a établi un nouveau modèle pour la biopharma alimentée par l’IA avec le lancement de « Concierge for Field », un nouvel agent IA conçu avec Snowflake Cortex AI. Destiné aux représentants commerciaux de Sanofi dans le monde, cet agent les aide à préparer leurs rendez-vous avec les médecins et les autres professionnels de santé.



Au cours d’une simple conversation, un représentant commercial peut demander un plan de préparation à un rendez-vous et voir immédiatement quel médecin est prioritaire en fonction de sa spécialité et de son historique de prescription, consulter les précédentes interactions, puis recevoir l’ensemble du plan directement dans sa boîte de réception par e-mail. Ce qui nécessitait auparavant plusieurs heures de recherche manuelle est désormais réalisé en quelques secondes.



Concierge for Field est l’exemple le plus visible d’une transformation plus large. Sanofi construit son parcours “agentique” avec Snowflake, en déployant des agents IA dans la R&D, les achats, l’IT, les ressources humaines et les forces de vente terrain. L’entreprise établit ainsi un nouveau standard pour l’usage de la donnée et de l’IA dans le domaine des sciences de la vie, afin d’accélérer la recherche et mettre plus rapidement les traitements à la disposition des patients.



« Sanofi montre ce qui devient possible lorsque l’IA est construite directement sur des données d’entreprise fiables », déclare Sridhar Ramaswamy, CEO de Snowflake. « Plutôt que d’ajouter l’IA à des systèmes historiques fragmentés, Sanofi utilise Snowflake comme socle d’une entreprise agentique unifiée, reliant la recherche, la production et les opérations business sur une plateforme unique prête pour l’IA. Sanofi démontre que l’IA crée déjà un impact mesurable dans le monde réel. De l’accélération du développement de médicaments à l’aide apportée aux équipes terrain pour travailler avec plus de rapidité et de précision, c’est l’avenir que Snowflake rend possible : des systèmes intelligents qui travaillent directement sur des données gouvernées pour aider les organisations à avancer plus vite, à fonctionner plus efficacement et, in fine, à obtenir de meilleurs résultats pour les personnes qu’elles servent. »



Comme de nombreuses organisations internationales, les premiers investissements de Sanofi dans les données ont permis de créer des milliers de tableaux de bord, sans pour autant exploiter pleinement les données sous-jacentes. Pour franchir une nouvelle étape, Sanofi a commencé à travailler avec Elementum, une plateforme nativement conçue pour l’IA et destinée à proposer une alternative aux applications SaaS traditionnelles. Sanofi a unifié ses données sur Snowflake et les a associées aux capacités d’IA agentique de Snowflake Cortex AI, dont Snowflake CoWork, un agent personnel conçu pour aider les utilisateurs dans leurs activités quotidiennes.



Le résultat est un modèle opérationnel profondément renouvelé. Les workflows IA conçus avec Elementum s’exécutent directement sur Snowflake, réduisant les frictions, les coûts et le verrouillage associés aux logiciels d’entreprise traditionnels. Ce même socle unifié soutient déjà les équipes de recherche de Sanofi, qui utilisent Snowflake pour traiter à grande échelle des données cliniques en vie réelle et accélérer les analyses qui orientent les décisions de développement de médicaments.



« Pendant des années, nous avons construit des pipelines complexes pour déplacer les données vers et depuis des logiciels coûteux, simplement pour accéder à nos propres données », déclare Emmanuel Frenehard, Chief Digital Officer de Sanofi. « Avec Snowflake et Elementum, nous avons identifié une voie claire. Nous construisons l’IA directement sur nos données et réinventons la manière dont l’entreprise fonctionne, de la R&D à la production, jusqu’aux activités commerciales. C’est ainsi que Sanofi devient la première entreprise biopharma alimentée par l’IA à grande échelle. »



Les Forward Deployed Engineers de Snowflake, une équipe dédiée composée d’ingénieurs et chercheurs IA, d’ingénieurs full-stack et data, de professionnels de la donnée entre autres, travaillent directement au sein des équipes clients afin de co-construire des solutions IA. Cette équipe collabore étroitement avec les équipes data et engineering de Sanofi pour déployer ces capacités à grande échelle, tandis que les applications IA d’Elementum s’exécutent directement sur la plateforme Snowflake.