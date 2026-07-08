Actualités : gouvernance, analyse de données, Business Intelligence, Data Science, Big Data


Open Semantic Interchange devient Apache Ossie et rejoint le programme Apache Incubator


Rédigé par Communiqué de Snowflake le 20 Juillet 2026

Snowflake, le Data Cloud AI, annonce l’admission d’Open Semantic Interchange (OSI), une spécification ouverte destinée à standardiser les couches sémantiques et les ontologies, au sein du programme Apache Incubator de l’Apache Software Foundation (ASF). Lancée l’année dernière par Snowflake aux côtés de Salesforce, dbt Labs et d’autres partenaires, cette initiative open source poursuivra désormais son développement sous le nom Apache Ossie (en incubation), selon un modèle de gouvernance indépendant et neutre vis-à-vis des fournisseurs.



Apache Ossie est une spécification ouverte basée sur YAML, un format de structuration des données largement utilisé et facilement lisible. Elle permet aux organisations de définir de manière centralisée des concepts métier, tels que le chiffre d’affaires, les clients actifs ou les marges, dans un format indépendant de tout fournisseur. Les outils de business intelligence, les bases de données et les applications d’IA peuvent ainsi s’appuyer sur des définitions communes, afin de garantir la cohérence des tableaux de bord, des analyses et des réponses générées par l’IA.

A mesure que les organisations multiplient les plateformes de données et d’IA, les mêmes informations métier doivent être interprétées de manière cohérente dans différents environnements. Apache Ossie répond à cet enjeu en rendant les définitions sémantiques interopérables entre différents systèmes. Depuis le lancement de l’initiative en 2025, la communauté est passée de 17 à plus de 50 organisations participantes, parmi lesquelles Snowflake, Salesforce, Oracle, dbt Labs, Informatica, Collibra, Qlik et BlackRock. L’admission au programme Apache Incubator signifie que le projet sera désormais développé sous la supervision de l’Apache Software Foundation. Les orientations et les évolutions de la spécification seront définies par la communauté open source, et non par un fournisseur unique.

En tant que cofondateur et contributeur actif, Snowflake continue de jouer un rôle clé dans le projet. Plusieurs ingénieurs de Snowflake font partie des contributeurs et siègent au Comité de gestion du projet (PPMC). Des solutions Snowflake telles que Semantic Views, Semantic View Autopilot et Horizon Context s’inscrivent dans les principes ouverts qui sous-tendent Apache Ossie, permettant aux organisations d’appliquer une logique métier cohérente à un large éventail d’environnements d’IA et de business intelligence.
Autres articles




Nouveau commentaire :
Twitter

Vous pouvez commenter ou apporter un complément d’information à tous les articles de ce site. Les commentaires sont libres et ouverts à tous. Néanmoins, nous nous réservons le droit de supprimer, sans explication ni préavis, tout commentaire qui ne serait pas conforme à nos règles internes de fonctionnement, c'est-à-dire tout commentaire diffamatoire ou sans rapport avec le sujet de l’article. Par ailleurs, les commentaires anonymes sont systématiquement supprimés s’ils sont trop négatifs ou trop positifs. Ayez des opinions, partagez les avec les autres, mais assumez les ! Merci d’avance. Merci de noter également que les commentaires ne sont pas automatiquement envoyés aux rédacteurs de chaque article. Si vous souhaitez poser une question au rédacteur d'un article, contactez-le directement, n'utilisez pas les commentaires.
Twitter
Rss
LinkedIn
Facebook
Apple Podcast
 
Toute reproduction interdite.
Copyright © Decideo Europe SL

Contact
     
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées sur ce site, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon.  