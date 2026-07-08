Open Semantic Interchange devient Apache Ossie et rejoint le programme Apache Incubator

Apache Ossie est une spécification ouverte basée sur YAML, un format de structuration des données largement utilisé et facilement lisible. Elle permet aux organisations de définir de manière centralisée des concepts métier, tels que le chiffre d’affaires, les clients actifs ou les marges, dans un format indépendant de tout fournisseur. Les outils de business intelligence, les bases de données et les applications d’IA peuvent ainsi s’appuyer sur des définitions communes, afin de garantir la cohérence des tableaux de bord, des analyses et des réponses générées par l’IA.



A mesure que les organisations multiplient les plateformes de données et d’IA, les mêmes informations métier doivent être interprétées de manière cohérente dans différents environnements. Apache Ossie répond à cet enjeu en rendant les définitions sémantiques interopérables entre différents systèmes. Depuis le lancement de l’initiative en 2025, la communauté est passée de 17 à plus de 50 organisations participantes, parmi lesquelles Snowflake, Salesforce, Oracle, dbt Labs, Informatica, Collibra, Qlik et BlackRock. L’admission au programme Apache Incubator signifie que le projet sera désormais développé sous la supervision de l’Apache Software Foundation. Les orientations et les évolutions de la spécification seront définies par la communauté open source, et non par un fournisseur unique.



En tant que cofondateur et contributeur actif, Snowflake continue de jouer un rôle clé dans le projet. Plusieurs ingénieurs de Snowflake font partie des contributeurs et siègent au Comité de gestion du projet (PPMC). Des solutions Snowflake telles que Semantic Views, Semantic View Autopilot et Horizon Context s’inscrivent dans les principes ouverts qui sous-tendent Apache Ossie, permettant aux organisations d’appliquer une logique métier cohérente à un large éventail d’environnements d’IA et de business intelligence.