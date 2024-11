NetApp rejoint la Vultr Cloud Alliance pour fournir une gestion évolutive des données pour les workloads d'IA

Rédigé par Communiqué de Vultr le 29 Novembre 2024

La Vultr Cloud Alliance permet désormais à ses clients de combiner son infrastructure cloud avec les capacités de gestion et de stockage de données avancées de NetApp.



Vultr, la plus grande plateforme de cloud computing privée au monde, annonce que NetApp, l'une des principales sociétés de stockage, de gestion et d'analyse de données, rejoint la Vultr Cloud Alliance, un programme de partenariat composé de solutions de pointe permettant la mise en place de services de cloud IA composables.



En associant les fonctionnalités ONTAP de NetApp au réseau mondial de data centers cloud de Vultr, les entreprises peuvent désormais accéder à des fonctions de gestion des données adaptées aux entreprises, tout en bénéficiant de la tarification prédictible et de l'infrastructure haute performance de Vultr. La solution combinée est particulièrement bien adaptée aux entreprises des secteurs à forte intensité de données, tels que les services financiers, la santé, l'industrie manufacturière, les médias et le divertissement. Elle offre en outre des optimisations spécifiques pour l'entraînement de modèles d'IA, le calcul haute performance et les workflows de recherche.



Avec la Vultr Cloud Alliance, les entreprises peuvent personnaliser leur pile d'infrastructure avec une approche composable, en assemblant et en mettant à l'échelle de manière transparente leurs opérations modernes de cloud et d'IA à la demande, sans se soucier de la dépendance à l'égard d'un fournisseur. NetApp rejoint d'autres membres de l'alliance, notamment AMD, SQream, une plateforme d'accélération et d'analyse de données de nouvelle génération, Qdrant, une base de données vectorielle haute performance avec des capacités de génération augmentée par récupération (RAG), Console Connect, qui facilite la mise en réseau privée à haut débit pour un transfert de données sécurisé et à faible latence, DDN pour une infrastructure de stockage d'IA sophistiquée et Run:ai, une plateforme d'orchestration de workloads d'IA avancés.



Ce partenariat répond à la demande croissante des entreprises en solutions de gestion des données flexibles et rentables, capables de fonctionner de manière transparente dans des environnements hybrides et multicloud. À mesure que les entreprises mûrissent dans leur utilisation de l'IA, leurs défis se déplacent des questions fondamentales, telles que la disponibilité des données, vers des préoccupations d'ordre supérieur telles que la gestion et la qualité des données, ainsi que les exigences réglementaires. C'est ce qui ressort du rapport récemment commandé par Vultr à S&P Global Market Intelligence, intitulé « The New Battleground : Unlocking the Power of AI Maturity with Multi-Model AI », qui révèle que les principaux critères de choix d'un fournisseur cloud pour le déploiement de l'IA sont la sécurité et la conformité (35,3 %), la rentabilité (29 %) et la flexibilité des prix (24,8 %).



« Cette collaboration contribue à faciliter l'innovation axée sur l'IA pour les entreprises ayant les exigences les plus élevées en matière de sécurité, de conformité et de performance », déclare J.J. Kardwell, PDG de Vultr. « En intégrant les capacités de pointe de NetApp en matière de gestion des données à l'infrastructure cloud mondiale haute performance de Vultr, nous permettons aux entreprises d'exploiter la puissance de l'IA tout en conservant le contrôle de leurs données. »



Vultr et le partenariat ONTAP de NetApp répondent concrètement à ces problématiques :



Le chiffrement intégré, les outils de conformité et les sauvegardes automatisées de NetApp garantissent la protection et l'intégrité des données.



L'infrastructure évolutive de Vultr, associée à la gestion efficace du stockage de NetApp, offre une solution rentable en réduisant le besoin de ressources sur site.



Les solutions hybrides et multicloud de NetApp, associées à l'infrastructure flexible et ouverte de Vultr, n'enfermeront pas les clients et leur donneront la liberté de choisir de se déployer en fonction de leurs besoins.



Ce partenariat contribuera à permettre une variété de cas d'usage pour les entreprises dans tous les secteurs qui cherchent à stimuler la transformation grâce à l'IA et au calcul de haute performance. Parmi elles, les sociétés de services financiers qui peuvent rationaliser leurs tâches de gestion des données financières telles que la génération de contrats, la révision et la traduction de documents juridiques ; les sociétés du secteur de la santé et de la biologie qui pourront améliorer l'efficacité des prestataires grâce à la génération automatisée de rapports cliniques, à la transcription et au résumé des dossiers médicaux ; et les sociétés de vente au détail qui auront la possibilité d'améliorer les prévisions, de rationaliser les workflows d'inventaire et d'optimiser les livraisons sur le dernier kilomètre.



« Notre collaboration avec Vultr permet aux clients de mettre l'IA au service de leurs données en associant l'infrastructure de données intelligente de NetApp à l'efficacité du cloud de Vultr », déclare Riccardo Di Blasio, Senior Vice President of North America Sales chez NetApp. « Cette collaboration permet aux organisations d'accélérer les initiatives de transformation numérique tout en conservant le contrôle de leurs données dans les environnements de cloud hybride. »



Les principaux avantages du partenariat entre NetApp et Vultr sont :



Une gestion transparente des données cloud hybrides grâce à l'intégration de NetApp ONTAP dans les 32 sites mondiaux de Vultr.



Prise en charge renforcée des workloads IA/ML grâce aux offres Cloud GPU de Vultr et aux solutions de stockage optimisées de NetApp.



Classement automatisé des données pour l'optimisation des coûts



Migration et synchronisation rapides des données



Fonctions avancées de protection des données et de conformité pour les secteurs réglementés









