Nosto lève 7,4 millions de dollars pour financer le développement de son moteur IA de personnalisation E-Commerce

Nosto, leader de la personnalisation E-commerce et d'outils d'Intelligence Artificielle (IA) pour le retail, annonce l'investissement de 7,4 millions de dollars par le fonds finlandais Tesi. Cette levée de fonds permettra d'investir dans le développement technologique de la solution Nosto de machine learning, dans la personnalisation omnicanale et poursuivre l'implantation internationale de l'entreprise.



Les solutions innovantes de personnalisation de Nosto à destination des e-commerçants ont permis à l'entreprise de réaliser une croissance de 260% sur 3 ans sur le marché nord-américain. Cette croissance record a été impulsée par les étroites relations que l'entreprise a lié avec plus de 2500 retailers dans le monde. Depuis sa création, Nosto a levé plus de 25 millions de dollars auprès d'investisseurs permettant ainsi son expansion et d'assurer son leadership sur le marché du retail avec des solutions enrichies en Intelligence Artificielle et Deep Learning.



Pour les boutiques en ligne de ses clients, Nosto a également généré un volume total de ventes de plus de 10 milliards de dollars. Les clients qui utilisent Nosto voient leurs revenus augmenter en moyenne de 22% d'une année sur l'autre, contre une croissance moyenne de 14% sur le secteur.



La dynamique de croissance de l'entreprise est liée à sa technologie brevetée d'Intelligence Artificielle prédictive, et du succès de son expansion en Europe et en Amérique du Nord.



"Nous sommes très fiers de notre belle dynamique et de l'adoption de notre plateforme de personnalisation basée sur l'Intelligence Artificielle. En plus de cette levée de fonds, nous sommes sur le point d'annoncer des avancées majeures de notre solution. Elles offriront des expériences hautement personnalisées, basées sur du machine learning et des dizaines de milliards de données, étudiées en temps réel à partir des événements et parcours d'achat ", a annoncé Jim Lofgren, Directeur Général de Nosto. "Plus nous élargissons nos offres pour approfondir l'expérience de personnalisation, plus nous sommes convaincus qu'elles permettront d'améliorer significativement les relations des clients à la marque et de générer plus de ventes pour les retailers. Nous remercions Tesi et nos autres investisseurs de leur confiance dans notre capacité à croître et de nous aider à asseoir notre position de leader dans l'Intelligence Artificielle pour le Retail."