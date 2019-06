Nouvelle lévée de 10 millions d'euros pour Metron

METRON, jeune entreprise française innovante en intelligence énergétique pour l'industrie, annonce une nouvelle levée de fonds de 10 Millions d'euros, auprès de NTT DOCOMO Ventures (Tokyo), StatKraft Ventures (Düsseldorf) et de ses investisseurs historiques BNP Paribas (Paris) et Breed Reply (Londres).



Vincent Sciandra, CEO et Co-fondateur de METRON, déclare : « Nous nous réjouissons d'accueillir dans notre capital les fonds d'investissement de NTT et Statkraft, deux investisseurs internationaux majeurs, et saluons le renforcement de BNP Paribas Energy Transition capital. Le profil de notre actionnariat qui compte aussi Breed Reply, investisseur actif dans l'IoT, la Financière Fonds Privés et Airflux reflète parfaitement notre stratégie : fournir aux industriels une plateforme digitale pour qu'ils deviennent acteurs de leur transition énergétique, en toute indépendance et partout où ils produisent dans le monde, comme Danone est en train de le faire avec nous. »





DES AVANCÉES COMMERCIALES ET TECHNOLOGIQUES STRATÉGIQUES



Depuis sa dernière levée de fonds annoncée en octobre dernier, METRON a accéléré son expansion internationale. La société opère aujourd'hui dans une douzaine de pays avec des centres opérationnels en Europe (Paris, Milan), en Amérique latine (São Paulo, Mexico, Bogota), au Moyen-Orient (Dubaï) et en Asie (Singapour).



Cette expansion va être facilitée au Japon, par NTT DOCOMO Ventures dont le Président et CEO, Takayuki Inagawa déclare : " Au-delà de notre investissement, nous comptons promouvoir un partenariat entre METRON et NTT FACILITIES, une société du groupe NTT engagée dans la gestion de l'énergie des installations industrielles, afin de commercialiser la solution sur le marché japonais et contribuer aux nouvelles activités de smart energy du groupe NTT. La solution METRON est en effet unique, car elle utilise la technologie ontologique et le machine learning pour optimiser, en continu et en temps réel, l'énergie dans les processus de production.”



Pour développer aussi ses ventes en France, METRON a conclu un partenariat stratégique avec Dalkia, leader français en efficacité énergétique, en lançant une offre commune innovante “Dalkia analytics powered by METRON.” Cette nouvelle offre permet de piloter la performance énergétique et environnementale des sites industriels et de réaliser jusqu'à 15% d'économie d'énergie.







En parallèle, de nouveaux produits ont été développés en extension de la plateforme digitale existante. Ils vont permettre l'optimisation énergétique et la réduction des émissions de carbone dans le domaine des « Virtual Power Plants » où il s'agit de gérer des actifs décentralisés de production d'énergie, en particulier renouvelables, afin d'en optimiser leur valorisation ; ou encore, dans le domaine de l'électro mobilité, où l'optimisation de la recharge va devenir un enjeu clé.



" Nous avons passé au crible de nombreuses entreprises qui tentent de valoriser l'énorme potentiel de l'efficacité énergétique. METRON a réussi à construire une solution unique en utilisant l'intelligence artificielle pour réaliser très rapidement des économies d'énergie dans les usines, même dans les environnements techniques les plus complexes. Leur position de leader dans ce domaine est donc bien méritée. Nous nous réjouissons de soutenir cette belle équipe d'entrepreneurs que nous suivons depuis deux ans. », déclare Matthias Dill, Directeur Général de Statkraft Ventures, fonds leader en Europe dans le domaine de l'énergie.



La vision, la stratégie et la technologie disruptive de METRON ont également été reconnues cette année par BloombergNEF, qui désigne chaque année dix “New Energy Pioneers” dans le monde : ceux qui accélèrent la transition vers une économie mondiale bas carbone, grâce à leur leadership dans les technologies transformatrices.





DES INVESTISSEURS QUI RENOUVELLENT LEUR CONFIANCE



En tant qu'investisseurs historiques Yann Lagalaye, Responsable Energy Transition Capital de BNP Paribas et Emanuele Angelidis, CEO de Breed Reply concluent : « les clients industriels adoptent la plateforme METRON du fait de la facilité de sa mise en place et des économies qu'elle permet de vite réaliser. Des grands partenariats à l'international, comme celui avec Dalkia en France, vont permettre d'accélérer la croissance. Par ailleurs, les nouveaux investisseurs confortent le positionnement stratégique de METRON et illustrent sa culture très internationale. Nous souhaitons aujourd'hui renouveler notre confiance dans l'équipe METRON, dans un contexte où la transition bas carbone et digitale des industriels s'accélère. »