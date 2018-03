Outbrain choisit MapR Converged Data Platform pour sa plateforme de diffusion de contenu

MapR® Technologies, Inc., fournisseur pionnier d’une plateforme pour tous les types de données dans chaque environnement cloud, annonce que Outbrain, la plateforme leader dans la découverte de contenu premium, utilise la MapR Converged Data Platform comme socle de sa nouvelle plateforme de diffusion de contenu. Avec MapR, Outbrain exploite des algorithmes avancés pour produire du contenu plus élaboré et ciblé tout en aidant les éditeurs à comprendre leurs audiences grâce aux données. Cela se traduit par une personnalisation accrue de l’expérience client, une amélioration des taux de clic et une augmentation des recettes.



Outbrain capture chaque jour 10 TO de données et en stocke 2 PO sur la MapR Converged Data Platform. Avec le concours de MapR, Outbrain a gagné en efficacité dans son environnement de production et de test, qui peut ainsi sans difficulté prendre en charge ces volumes, effectuer des analyses itératives plus avancées et perfectionner ses algorithmes. En outre, MapR permet à Outbrain de tirer parti des progrès de l’écosystème, notamment Apache Spark, Hive, Sqoop et YARN, afin d’améliorer sa compétitivité.



Outbrain compte une audience mondiale mensuelle de 557 millions de consommateurs, diffuse 250 milliards de recommandations par mois et exerce ses activités dans trois datacenters avec plus de 6000 serveurs. Au fur et à mesure de son développement, la société a accumulé une quantité considérable de données. Son précédent système était incapable de monter en charge et de continuer à répondre aux exigences de disponibilité et de performances face à l’augmentation des volumes. En outre, Outbrain avait besoin d’une agilité accrue pour affiner rapidement ses algorithmes en réponse à l’évolution de ses besoins. L’entreprise a donc cherché une solution totalement nouvelle et innovante à ces problèmes, à même d’accompagner sa croissance.



« Chez Outbrain, on fait notre possible pour mettre nos audiences en contact avec du contenu de grande qualité, c’est pourquoi nous avons besoin d’une plateforme capable d’évoluer avec notre activité et qui nous permet de générer rapidement davantage de recommandations personnalisées et élaborées », explique Orit Yaron, vice-président plateforme cloud d’Outbrain. « MapR propose une solution résiliente, à haute disponibilité, qui satisfait nos exigences en termes de performances et d’analyses mais stimule également l’innovation au sein de notre entreprise. »



MapR Converged Data Platform permet de traiter en temps réel les types de données les plus divers : fichiers, documents, images, tables de base de données, flux de données… Cette plateforme est conçue pour répondre aux plus hautes exigences de rapidité, d’évolutivité et de fiabilité, dans des environnements multiples à la périphérie du réseau, sur site et dans le cloud. Elle se veut un système d’enregistrement à l’appui des workloads transactionnels, offrant des fonctions complètes de haute disponibilité, de protection des données et de reprise après sinistre.



« Outbrain devait déployer en continu, activement et rapidement, des dizaines de mises à jour quotidiennes afin de suivre le rythme de l’activité, tout en maintenant un environnement de production stable », commente Anoop Dawar, SVP gestion et marketing produits de MapR. « Nous sommes très heureux d’être au cœur de la plateforme de recommandation d’Outbrain pour lui permettre de se concentrer sur l’innovation afin de conserver une longueur d’avance sur ses concurrents. »