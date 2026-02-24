Actualités : analyse de données, Business Intelligence, Data Science, Big Data


Piriou accélère la modernisation de sa consolidation et de son reporting financier


Rédigé par Communiqué de Anaplan le 25 Février 2026

Le groupe va s'appuyer sur Anaplan et Earlys, grâce à l’expertise PKF Arsilon, son partenaire historique.



Anaplan, leader mondial de la planification et de l'analyse de scénarios pilotées par l'IA, annonce aujourd’hui que Piriou, premier groupe indépendant français de construction et réparation navales, a choisi la solution Anaplan Financial Consolidation & Reporting (FCR) pour transformer ses processus financiers. Le projet sera piloté et déployé par le partenaire expert Earlys. Le groupe Piriou s’appuiera également sur PKF Arsilon, son partenaire historique pour la production des comptes consolidés, afin d’optimiser son processus de consolidation statutaire.

La direction financière du groupe Piriou a initié ce projet pour remplacer sa solution existante et se doter d’une plateforme moderne, agile et unifiée. L’objectif est également de repenser les systèmes en place afin d’accélérer la production des comptes consolidés et d’optimiser l’analyse de la performance du Groupe, de ses pôles et de ses activités.

« La solution Anaplan FCR, combinée à l’expertise métier de nos partenaires historiques Earlys et PKF Arsilon, nous a semblé être la meilleure réponse à nos enjeux, » explique Alain Le Berre, DG Finance & fonctions supports du groupe Piriou. « Nous recherchions une solution modulable en termes d’analyse métiers, déployable au sein du groupe, et évolutive pour répondre à nos besoins actuels et futurs. La complémentarité des équipes techniques a également été déterminante. »

La solution Anaplan permettra au groupe Piriou de centraliser ses données financières directement depuis les systèmes amont, d’automatiser une grande partie des retraitements des données nécessaires à la consolidation financière et de gestion, de produire des rapports financiers ainsi que des tableaux de bord dynamiques à destination des directions opérationnelles, financières et le management.

« Nous sommes fiers d’accompagner un fleuron industriel tel que le groupe Piriou à une étape clé de sa transformation financière, »ajoute Laurent Martini, Managing Director EMEA. « Cette collaboration offrira au groupe Piriou des informations en temps réel et une capacité d’évolution leur permettant non seulement d’accélérer leurs opérations financières, mais aussi d’aborder leur croissance future en toute confiance. »
