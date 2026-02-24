Gurobi nomme le Dr. Pascal Van Hentenryck à la tête du laboratoire d'innovation en IA

Gurobi Optimization, leader dans le domaine des technologies d'intelligence décisionnelle, a le plaisir d'annoncer que le Dr. Pascal Van Hentenryck a rejoint la société en tant que directeur du laboratoire d'innovation en IA de Gurobi (GAIL).



Dans le cadre de la stratégie produit et technologie à long terme de Gurobi, le laboratoire d'innovation en IA de Gurobi est une initiative de R&D axée sur le développement de la combinaison de plusieurs technologies d'IA et d’optimisation, visant à résoudre des problèmes décisionnels complexes, à grande échelle et avec de fortes contraintes de temps de calcul.



« Pascal apporte un leadership exceptionnel dans le domaine de l'optimisation mathématique et des technologies d'IA », a déclaré le Dr. Oliver Bastert, directeur technique de Gurobi Optimization. « Si l'optimisation mathématique reste la meilleure approche pour la plupart des problèmes décisionnels, comme le démontrent des milliers de mises en œuvre réussies chez nos clients, nous pensons que la combinaison de plusieurs approches d'IA est essentielle pour améliorer encore les performances des systèmes décisionnels. Le travail de Pascal au cours de la dernière décennie a montré à quel point cette approche peut être puissante dans la pratique. »



Le Dr. Van Hentenryck est largement reconnu pour ses travaux combinant l'apprentissage automatique et l'optimisation, en particulier dans les systèmes électriques et énergétiques, où il est essentiel d'obtenir des solutions de haute qualité dans des délais très courts.



« Je suis ravi de rejoindre Gurobi à un moment où l'optimisation et d'autres technologies d'IA convergent de manière nouvelle et significative », a déclaré le Dr. Van Hentenryck. « Le laboratoire d'innovation en IA de Gurobi sera le vecteur idéal pour transformer la recherche pionnière en IA, en plateformes d'optimisation évolutives et pour apporter une valeur significative aux clients confrontés à des problèmes décisionnels complexes. »



En plus de diriger le laboratoire d'innovation en IA, le Dr. Van Hentenryck jouera un rôle clé dans le renforcement de la collaboration entre Gurobi, ses partenaires industriels et les institutions universitaires, contribuant ainsi à faire progresser l'innovation à la croisée de la recherche et des applications concrètes.



Le Dr. Van Hentenryck rejoint Gurobi après avoir travaillé à Georgia Tech, où il est titulaire de la chaire A. Russell Chandler III et professeur à la School of Industrial and Systems Engineering, directeur du NSF AI Institute for Advances in Optimization (AI4OPT) et directeur de Tech AI. Il est “fellow” de l'AAAI et de l'INFORMS et a passé des décennies à faire progresser la recherche en optimisation et en IA avec un impact concret sur l’industrie.