Portworx by Everpure intègre nativement la gestion des données à Red Hat OpenShift

Everpure (NYSE : P), l’entreprise qui révolutionne le stockage et la gestion des données, annonce de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de Red Hat OpenShift, offrant une expérience Kubernetes native pour la gestion du stockage et des données des workloads IA, des conteneurs et des machines virtuelles.



« Les entreprises ne devraient pas avoir à jongler entre des plateformes distinctes pour les VM et les conteneurs lorsqu’elles modernisent leurs applications existantes et déploient de nouveaux usages comme l’IA et l’edge computing. », déclare Greg Muscarella, General Manager, Portworx. « Portworx et Red Hat répondent à cette complexité en permettant aux entreprises de gérer les capacités de stockage et de reprise après sinistre de Portworx directement depuis l’interface OpenShift. Ensemble, Red Hat et Everpure offrent une plateforme unique et puissante pour l’ensemble de leurs charges de travail à l’échelle de l’entreprise. »



Accélérer le déploiement d’infrastructures prêtes pour l’IA



Les entreprises font évoluer leurs architectures de données afin de prendre en charge l’échelle et la vitesse des charges de travail modernes. Les organisations adoptent des systèmes conçus pour des opérations hautement efficaces, automatisées et pilotées par des mécanismes intelligents, natives à Kubernetes. Elles peuvent répondre aux exigences modernes de performance et aux strictes exigences de souveraineté des données, tout en maintenant une gestion cohérente des données à travers les environnements cloud, edge et on-premises.



« Red Hat OpenShift est au cœur de la transformation moderne des entreprises, en fournissant une plateforme applicative hybride capable de gérer n’importe quelle charge de travail dans n’importe quel environnement avec cohérence », déclare Steve Gordon, senior director, Product Management, Hybrid Cloud Platforms, Red Hat. « En intégrant la gestion complète des données de Portworx, incluant le stockage, la protection et la reprise après sinistre, directement dans la console Red Hat OpenShift, nous offrons une expérience unifiée permettant aux clients d’accélérer la modernisation de leur infrastructure et d’exécuter en toute confiance des charges de travail IA, des conteneurs et des VM à grande échelle. »



De nouvelles fonctionnalités pour la gestion des données



Portworx Plugin 2.2 pour Red Hat OpenShift intègre le stockage et la gestion des données directement dans la console Red Hat OpenShift, permettant aux équipes de superviser et de protéger leurs données sans avoir recours à des outils complexes en ligne de commande. Grâce à la prise en charge intégrée de Red Hat Advanced Cluster Management, les équipes disposent d’une vue unifiée pour orchestrer la reprise après sinistre des VM et des conteneurs entre différents sites.



La fonctionnalité Portworx for Edge permet aux organisations de moderniser de manière rentable leur infrastructure edge. Compatible avec Red Hat OpenShift at the Edge, Portworx contribue à garantir que les données restent locales et conformes en fournissant une protection automatisée des données et un chiffrement pour les petits clusters. Portworx étend également des capacités de gestion des données de niveau industriel aux clusters Kubernetes edge de deux à cinq nœuds.



Ces nouvelles fonctionnalités sont déjà disponibles, notamment Portworx Enterprise 3.6, Portworx Plugin 2.2 pour Red Hat OpenShift et Portworx Backup 2.11.