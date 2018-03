Pour la première fois, les clients ne paieront que les services robotiques qu'ils consomment réellement, ce qui leur permettra d'économiser du temps et de l'énergie

Disponible dès maintenant, ce nouveau modèle de licence permet aux clients de comparer directement les coûts du travail manuel avec ceux des processus robotisés. Avec le système unique de Robotic Service Charge (facturation des services robotiques), Redwood ne facture que la livraison d'un service robotisé, équivalent à une unité de travail pouvant être effectuée par une personne, comme l'envoi d'un courriel, le téléchargement d'un rapport ou le rapprochement de deux rapports.



Les clients ont accès au catalogue de 35 000 services robotiques prêts à l'emploi qui peuvent être reliés entre eux par un utilisateur business dans une interface visuelle plug and play. Les processus de gestion de bout en bout peuvent être modélisés, robotisés, testés et déployés sans coût ni risque. Ce n'est que lorsque le service robotisé est consommé qu'il est facturé.



Actuellement, tous les modèles de licences d'APR (automatisation des processus robotiques) de bureau contraignent les clients à devoir deviner le nombre de bots dont ils auront besoin au début d'un projet et ce que ce retour peut leur apporter. Et bien que de nombreux fournisseurs promettent que les bots les aideront à réaliser des économies - certains prétendant offrir l'équivalent de deux ou trois employés à plein temps - rien de cela n'est prouvé.



Dans le cadre du Robotic Service Charge, Redwood fournit le support de cycle de vie complet pour tous les robots du catalogue. Cela élimine le problème que rencontrent d'autres solutions, où les économies sont érodées ou éliminées par la maintenance continue. Cette approche permet aux clients de se focaliser sur l'obtention de niveaux optimaux d'automatisation et d'amélioration des processus plutôt que d'assurer la maintenance de bots qu'ils doivent eux-mêmes construire.



Neil Kinson, Chief of Staff chez Redwood Software, a déclaré : « Il n'y a actuellement aucune corrélation entre un processus de gestion donné et le nombre de bots dont une organisation peut avoir besoin pour reproduire ce processus. Les niveaux d'automatisation promis ne se concrétisent jamais, et une catégorie toute nouvelle de travail manuel est nécessaire pour maintenir et gérer les robots. »



« Avec le nouveau modèle de licence de Redwood, les clients sont facturés lorsqu'un robot effectue une tâche qui auparavant incombait à un employé humain - créant ainsi un lien direct entre l'investissement robotique et les résultats pour l'entreprise. Les clients peuvent alors facilement comparer les coûts d'exécution du processus avec leur approche actuelle et évoluer vers notre ambition qui consiste à éliminer 100% des efforts manuels. Si d'autres fournisseurs parlent fièrement du volume de « bots » qu'ils ont déployés, ils se concentrent en réalité sur les licences qu'ils ont vendues. Nous ne nous soucions que des résultats qui ont été livrés et sommes tellement engagés à offrir des résultats, que nous ne facturons les clients que lorsque ceux-ci sont réels. »



Récemment, Redwood Software a annoncé la parution de sa solution Redwood Robotics™, qui permet aux clients d'effectuer le travail de 1 650 personnes ou plus en un jour. Ce surclassement technologique offre un retour sur investissement plus rapide, un coût de propriété réduit et le meilleur rendement de tous les fournisseurs d'APR (automatisation des processus robotiques) - appelé RPA en anglais (Robotic Process Automation).