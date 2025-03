Precisely lance Data Link, qui garantit l'intégration transparente de jeux de données provenant des principaux fournisseurs de données

Precisely, le leader mondial de l’intégrité des données, annonce Data Link, un programme de partenariat innovant conçu pour rationaliser l'intégration du portefeuille de données de Precisely avec des informations provenant de fournisseurs de confiance par le biais de jeux de données pré-associés. Les premiers partenaires sont Precisely, GeoX Analytics, Overture Maps Foundation et Regrid, et d'autres prochainement.



Le nouveau programme Data Link transforme le processus traditionnellement complexe et chronophage de mise en correspondance de jeux de données tiers disparates en une expérience client transparente. Les entreprises n'ont plus besoin d’assembler des données provenant de plusieurs fournisseurs, de procéder à des intégrations complexes ou d'évaluer des dizaines de jeux de données déconnectés les uns des autres. Data Link assure aux entreprises de :



· Simplifier l'intégration de jeux de données : un accès à des jeux de données complémentaires provenant de fournisseurs de premier plan qui sont pré-liés via des systèmes d'identifiant uniques, ce qui réduit le temps et l'expertise nécessaires pour trouver, intégrer, tester et valider les données.



· Améliorer la rentabilité : une réduction des dépenses, de la complexité et des frais généraux liés à la gestion de jeux de données provenant de plusieurs fournisseurs et dont le format, le contenu et les normes d'identification varient.



· Accélérer la rentabilité : une obtention plus rapide des résultats commerciaux en réduisant considérablement le temps nécessaire aux professionnels des données pour acquérir, intégrer et réconcilier des jeux de données disparates et les exploiter pour des cas d'utilisation critiques.



Les organisations s'appuient désormais sur des jeux de données externes pour enrichir leurs données à des fins d'analyse, d'automatisation, d'intelligence artificielle et d'utilisation opérationnelle. Cependant, la plupart des organisations sont confrontées à la complexité, au temps et aux ressources nécessaires à l'intégration des données externes - des défis qui sont encore exacerbés lorsqu'il s'agit de gérer des données provenant de plusieurs fournisseurs. Le lancement de Data Link contribue à résoudre ce challenge en donnant accès à un écosystème de jeux de données complémentaires liés par les identifiants uniques utilisés par Precisely et ses partenaires. Les clients peuvent utiliser la Precisely Data Graph API ou les tables de liens pour accéder aux données des partenaires de Data Link, ce qui minimise le temps et les ressources nécessaires à l'exploration et à l'intégration de nouveaux jeux de données.



« L’Overture Maps Fondation alimente les produits cartographiques actuels et de la prochaine génération en créant des données cartographiques ouvertes fiables, faciles à utiliser et interopérables. En tant que membre contributeur de notre fondation, Precisely fournit une expertise vitale en matière de location intelligence et d'enrichissement des données pour simplifier l'interopérabilité entre les jeux de données, et Data Link est la dernière innovation pour rendre cette mission possible, affirme Marc Prioleau, Executive Director de l’Overture Maps Fondation. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec Precisely pour assurer un terrain de jeu équitable dans lequel les données cartographiques de base, des données de haute qualité, et un catalogue mondial de données associées sont librement accessibles à tous ».



Les jeux de données disponibles auprès des partenaires de Data Link ont été validés comme étant à jour, exacts et correctement structurés. Le réseau Data Link comprend actuellement les fournisseurs suivants, et d'autres partenariats seront bientôt mis en place :



Precisely : fournisseur de données actualisées sur les entreprises, les lieux et les consommateurs, sélectionnées par des experts, couvrant plus de 400 jeux de données contenant plus de 9 000 attributs.



Overture Maps Foundation : une initiative collaborative de données ouvertes menée par des développeurs de logiciels, des experts en données, des ingénieurs cartographes et des responsables de produits issus de dizaines de partenaires de l'Overture Maps Foundation, dont les cofondateurs Amazon Web Services (AWS), Meta, Microsoft et TomTom.



GeoX Analytics : fournisseur de données d'intelligence immobilière pour le secteur de l'assurance, alimentées par l'IA et l'imagerie aérienne.



Regrid : fournisseur des données les plus complètes et les plus accessibles sur les parcelles de terrain et le contexte de localisation afin d'exploiter la puissance de location intelligence, pour une prise de décision plus intelligente. Regrid fournira désormais le PreciselyID dans son ensemble de données parcellaires.



« Les données fiables n'ont jamais été aussi essentielles au succès des organisations d'aujourd'hui, déclare Dan Adams, Executive Vice President and General Manager of Data Enrichment chez Precisely. Avec l'annonce de nos partenariats Data Link, les clients peuvent désormais accéder à un écosystème de données unifié provenant des fournisseurs les plus fiables de l'industrie - permettant aux métiers de stimuler l'innovation à grande échelle grâce à des décisions plus réfléchies et avisées. Nous sommes impatients d'élargir le réseau de partenaires et de continuer à fournir des solutions uniques qui répondent aux besoins évolutifs de nos clients en matière de données. »