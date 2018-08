Présentation du marketing axé sur l’IA : Comment le marketing évolue en 2018 et au-delà (partie 2)

Les consommateurs s'attendent à des interactions cohérentes et unifiées avec les marques d'un canal à l'autre (email, SMS, notifications dans l'application ou autre), et de chaque point de contact à l'autre.



Lorsque les tactiques mentionnées ci-dessus commenceront à travailler ensemble - pas seulement en tant que fonctions séparées au sein de votre stratégie de commerce électronique - mais en tant qu'appareil cohérent et bien huilé, vous commencerez à vous rapprocher de cette expérience client dite omnicanale.



Dans le contexte du commerce électronique, omnicanal signifie vraiment deux choses :



Les clients peuvent aller et venir, reprenant là où ils se sont arrêtés à tout moment. Ils peuvent commencer un panier d'achat sur leur tablette, recevoir, ouvrir et agir sur un abandon de panier par email sur leur smart phone, et terminer leur vérification sur un ordinateur portable.

Chaque nouveau contact qu'un client a avec votre marque est "contextuellement conscient" du dernier. En d'autres termes, aucune communication n'est jamais répétée ou envoyée incorrectement. Chaque interaction se sent "juste" - comme la prochaine communication logique pour aider quelqu'un à avancer sur son chemin, idéalement vers la conversion.

En permettant à la machine d'exploiter, d'analyser et de segmenter les données clients, l’omnicanal commence à devenir une réalité. De plus, votre équipe peut commencer à se concentrer sur la stratégie qui consiste à gagner des clients réguliers au lieu d'essayer de créer des expériences autonomes pour chaque client.