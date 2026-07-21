Progress Software annonce l'acquisition de l’activité plateforme IA et Data de Domo

Progress Software, fournisseur de confiance de logiciels d'expérience numérique et d'infrastructure basés sur l'IA, annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif en vue d'acquérir la quasi-totalité des actifs et de reprendre certains engagements de Domo, incluant sa plateforme de produits d'IA et de données.



Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Progress visant à offrir le contexte et le contrôle nécessaires à l'IA afin que ses clients puissent atteindre leurs objectifs métiers en toute confiance. La plateforme agentique de Domo dédiée à l'entreprise intelligente complète et élargit considérablement l'offre de plateforme de données de Progress, créant de puissantes synergies pour fournir dans le monde entier des solutions innovantes, sécurisées et évolutives de préparation des données pour l'IA



« Une IA efficace repose avant tout sur des données et des contenus fiables, garantissant des résultats précis et vérifiables », souligne Yogesh Gupta, CEO de Progress Software. « Domo est une plateforme de référence qui permet aux organisations d'accéder, d'intégrer et de valoriser leurs données à grande échelle. L'expertise de leurs équipes en architecture cloud et en analyse de données s'aligne parfaitement avec notre ambition : optimiser la sécurité, la gouvernance et les coûts des projets d'IA de nos clients. »



Avec ce rachat, Progress intègre un portefeuille de plus de 2 400 entreprises clientes, ainsi qu'un écosystème stratégique mondial de partenariats technologiques dans le domaine des entrepôts de données cloud (cloud data warehouses).



« Nous avons créé Domo avec une idée simple : la donnée de confiance doit aider à prendre de meilleures décisions et à passer à l'action », explique Josh James, fondateur et CEO de Domo. « L'intégration de nos technologies à la plateforme de Progress offre à nos clients des fondations renforcées pour bâtir une IA qui comprend leur métier, s'appuie sur des données gouvernées et soutient des décisions stratégiques en toute sérénité. »



Cette opération illustre la poursuite de la stratégie de croissance globale (Total Growth Strategy) de Progress. L'entreprise maintient sa rigueur financière tout en ciblant des acteurs solides aux produits complémentaires, dotés d'une base clients fidèle générant des revenus récurrents et partageant une culture d'entreprise similaire.



Confirmation des prévisions financières

Sur la base des informations actuellement disponibles, Progress confirme que son chiffre d'affaires ainsi que son bénéfice net par action (non-GAAP) pour le troisième trimestre de son exercice fiscal devraient se situer dans la fourchette haute, voire dépasser les prévisions initiales communiquées le 30 juin 2026. L'ensemble des résultats financiers du trimestre sera présenté lors d'une conférence téléphonique le 30 septembre 2026.



Détails de la transaction

Il s'agit d'un rachat d'actifs évalué à environ 400 millions de dollars en numéraire. L'acquisition devrait être finalisée d'ici la fin de l'exercice fiscal de Progress (30 novembre 2026), sous réserve des autorisations réglementaires habituelles et des conditions de clôture d'usage. Progress prévoit de financer cette opération en combinant sa trésorerie disponible et ses lignes de crédit existantes.