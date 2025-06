Pure Storage lance Enterprise Data Cloud pour que les clients puissent gérer leurs données au lieu du stockage

Pure Storage (NYSE : PSTG), le fournisseur informatique pionnier des technologies et des services de stockage de données les plus avancés sur le marché, annonce Enterprise Data Cloud (EDC), un nouveau standard en matière de simplicité de gestion des données et du stockage. Il permet aux organisations de se concentrer sur les objectifs de leur entreprise, et non sur l’infrastructure.



Alimentés par l’IA, les volumes de données augmentent et les exigences des utilisateurs évoluent plus que jamais. Les modèles de stockage traditionnels créent de la fragmentation, des silos et une prolifération incontrôlée des données. Les organisations doivent s’adapter en changeant de paradigme, passant de la gestion simple du stockage à la compréhension de la manière, des raisons, et des emplacements à partir desquels les données sont utilisées. Cela permettra aux entreprises de réduire les risques, coûts et les inefficacités opérationnelles.



Résoudre le problème de la gestion des données grâce à un Enterprise Data Cloud



L’EDC est une approche architecturale qui bouleverse les standards de l’industrie dans la gestion et le stockage des données. Il permet aux organisations de gérer facilement leurs données sur l’ensemble de leur environnement avec une agilité, une efficacité et une simplicité inégalées. Avec une architecture EDC, les équipes IT peuvent gérer de manière centralisée un cloud de données virtualisé avec un contrôle unifié. Cette approche couvre les environnements sur site, cloud public et hybride, et permet une gestion ainsi qu’une gouvernance intelligentes et autonomes des données à travers l’ensemble de l’environnement.



Livrer l’Enterprise Data Cloud avec la plateforme Pure Storage



Avec une architecture EDC, les organisations sont mieux équipées pour gérer les données à grande échelle, réduire les risques et obtenir un meilleur contrôle et une meilleure visibilité sur tous les environnements. En redéfinissant la manière dont les données sont livrées, gouvernées et consommées, la plateforme Pure Storage permet aux clients de construire leur propre EDC. Elle offre la possibilité d’unifier les données de l’ensemble de l’environnement dans un cloud de données virtualisé, gouverné par un plan de contrôle intelligent pour une gestion simplifiée, et proposé sous forme de service.



“Il est temps d’arrêter de gérer le stockage et de commencer à s’intéresser à la gestion des données. Avec l’IA qui augmente la valeur potentielle des données d’entreprise, et les cybermenaces qui les mettent en péril, les architectures de stockage de données et les outils de gestion des données n’ont pas suivi le rythme. Seul Pure Storage a innové avec une approche architecturale permettant aux entreprises de gérer leur patrimoine de données mondial. Pure Fusion permet aux clients de créer leur propre Enterprise Data Cloud mondial, leur donnant les moyens de gérer leurs données avec le contrôle, l’automatisation et le suivi nécessaires pour être le meilleur dans un monde axé sur les données”, déclare Charles Giancarlo, CEO de Pure Storage.



Au cœur de cette plateforme autonome se trouve Pure Fusion, qui unifie le stockage en tant qu’ensemble de ressources adaptables. Pure Fusion est intégré nativement dans les baies, lesquelles sont dotées d’une fonction de découverte autonome afin d’être capable de détecter une flotte plus large sans nécessiter de configuration approfondie par un administrateur stockage. Les administrateurs peuvent gérer la flotte depuis n’importe quel système comme chaque baie est un point de terminaison.



NOUVEAU : Pure Fusion avec automatisation des charges de travail

Pure Fusion propose désormais des préréglages et un provisionnement à distance pour les fichiers, blocs et objets à l’échelle de la flotte. Les administrateurs bénéficient d’une flexibilité accrue en fonction des besoins spécifiques de chaque charge de travail, sans avoir à planifier ni à ajuster les déploiements à l’avance, ce qui réduit le risque de non-conformité et améliore la résilience en garantissant que les charges sont correctement provisionnées dès le départ.



Aujourd’hui, les entreprises font face à une augmentation des risques, au non-respect des normes et à des inefficacités liées aux opérations manuelles comme le provisionnement ou la migration. Pour éliminer ces problèmes, l’automatisation couvre l’ensemble des couches de la plateforme avec une orchestration basée sur les politiques et des capacités en libre-service. La conformité intégrée et la résilience cyber renforcée intégrées à la plateforme minimisent encore les risques grâce à des politiques de sécurité et de gouvernance. Ces nouvelles capacités redéfinissent complètement la gestion intelligente du stockage.



NOUVEAU : Orchestration des workflows

La plateforme Pure Storage propose désormais des workflows orchestrés pouvant être déployés sur l’ensemble de l’environnement IT. Basés sur des milliers de connecteurs existants vers des applications tierces comme Cisco, Microsoft, VMware, ServiceNow et Slack, les préréglages et “recettes” applicatives peuvent être facilement déployés sur les configurations de stockage, de calcul, de réseau, de base de données et d’application. Les clients peuvent exécuter des recettes prédéfinies ou en créer des personnalisées pour leur environnement, ou utiliser celles de partenaires pour automatiser l’infrastructure et les applications.



NOUVEAU : Détection d’anomalies de classe mondiale avec Rubrik Security Cloud



Rubrik est le premier partenaire de reprise après cyberattaque à s'intégrer à Pure Fusion et à son nouvel orchestrateur de flux de travail, rationalisant ces reprises dans les environnements de données. Lorsque Rubrik Security Cloud détecte une menace, Pure Fusion automatise le marquage des snapshots indélébiles SafeMode avec l’analyse anti-ransomware de Rubrik, localisant les données saines pour une restauration rapide. Pour des besoins de récupération chirurgicale ou granulaire, les sauvegardes Rubrik offrent une voie secondaire. Gérée via Pure1 Workflow Automation, cette intégration réduit les efforts manuels, améliore la conformité et offre un RTO quasi nul, permettant ainsi aux organisations de se rétablir rapidement et en toute confiance avec un minimum d’interruption.



NOUVEAU : CrowdStrike LogScale et Pure Storage traquent les menaces et conservent les logs



CrowdStrike et Pure Storage se sont associés pour offrir la première solution de stockage sur site validée, spécifiquement optimisée pour les déploiements de Falcon LogScale. En combinant l’infrastructure de stockage résiliente, sécurisée et haute performance de Pure Storage avec les puissantes capacités d’analyse de journaux, de recherche instantanée et de sécurité de Falcon LogScale, les organisations bénéficient d’une évolutivité inégalée et d’une accélération de la détection, de la traque, de l’investigation et de la réponse aux menaces, tout en conservant le contrôle des environnements sur site, auto-hébergés.



NOUVEAU : Pure Protect, restauration VMware vers VMware

Proposant désormais la restauration de VMware vers VMware, en plus de la restauration vers AWS, du site local vers le cloud, et des évaluations de reprise après sinistre en libre-service, Pure Protect est conçu pour les environnements hybrides actuels, rationalisant les workflows de reprise avec des options de récupération à la demande et de basculement flexible, permettant aux clients d’assurer la continuité des activités de manière rentable.



NOUVEAU : AI Copilot est désormais disponible en version générale

AI Copilot est un assistant toujours actif qui fournit des informations personnalisées, conscientes de l’ensemble des éléments, avec des agents disponibles sur des sujets tels que les informations de sécurité, les problèmes de performance, le commerce numérique, les opérations durables et le centre de support.



Les bénéfices complets d’un Enterprise Data Cloud nécessitent une plateforme conçue dès le départ pour permettre ce modèle. Pure Storage rassemble infrastructure, intelligence et services intégrés dans une expérience cohérente.