RAILwAI va déployer sa solution de maintenance prédictive chez Eurotunnel, filiale du groupe Getlink

Les solutions de RAILwAI s’intégreront à l’écosystème technologique de gestion de l’infrastructure d’Eurotunnel pour faciliter la coordination de la maintenance. Ce déploiement participe à une stratégie plus vaste portant sur l’intelligence artificielle et la valorisation de la donnée chez Getlink, afin d’assurer la haute disponibilité de l’infrastructure.



Un environnement d’exploitation unique



Avec le trafic ferroviaire le plus intense au monde et une activité en continu 24h sur 24h, cette infrastructure complexe nécessite un entretien sans faille. Plus de 400 trains en moyenne circulent chaque jour dans le tunnel sous la Manche, soit un passage toutes les 4 minutes aux heures de pointe. En anticipant les risques de pannes et en inventant les solutions qui permettent de maintenir les infrastructures sans interrompre le trafic, Eurotunnel poursuit une démarche active d'optimisation de la disponibilité des installations et des équipements.



Une solution intégrée pour tous les besoins de maintenance



La plateforme RAILwAI combine un socle central et six modules métiers (données, maintenance, météo, signalisation, trafic, inspection, géométrie) pour offrir une vision à 360° et analyser l’ensemble des besoins de maintenance ferroviaire. Elle collecte, structure et croise les données afin d’identifier les corrélations entre différents paramètres d’infrastructure. La plateforme permet de



réaliser une couverture maximale des usages, pour aider les spécialistes à détecter les signaux faibles annonciateurs d’un défaut et optimiser la planification des interventions. Cette solution s’inscrit dans la dynamique d’innovation d’Eurotunnel garantissant que le tunnel sous la Manche reste le moyen le plus rapide, fiable et simple pour traverser la Manche.



« Nous sommes fiers de la confiance que nous accorde Getlink pour ce projet d’envergure. Eurotunnel, avec son intensité de trafic, ses contraintes opérationnelles et son exigence, constitue un environnement unique pour déployer, tester et faire vivre notre solution modulaire de maintenance prédictive, capable d’anticiper les anomalies et d’optimiser la disponibilité d’infrastructures complexes. » conclut Jean-Michel Estibals, co-fondateur et Président de RAILwAI.